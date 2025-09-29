Ông Lê Quang Mạnh được giao điều hành Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh làm Phó chủ nhiệm Thường trực, tạm thời điều hành Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn nhân sự.

Thông cáo tối 29/9 của Văn phòng Quốc hội cho biết quyết định này được đưa ra sau Hội nghị công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh, Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Lê Quang Mạnh 51 tuổi, quê ở TP Hà Nội, tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông khởi nghiệp công tác tại Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong hơn 20 năm ở Bộ, ông từng giữ các vị trí: Phó phòng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Cục phó rồi Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Hơn một năm sau, ông được điều động làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 9/2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Từ tháng 5/2023, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Khi Quốc hội sắp xếp lại tổ chức, ông đảm nhiệm cương vị Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Hai ngày trước, ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong ngày 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, giữ chức Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa 15.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thời chấp thuận cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nghỉ công tác từ ngày 1/10/2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Sơn Hà