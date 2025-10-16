Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Đà NẵngÔng Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tối 16/10, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang, 51 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Ngọc Quang, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Phú Xuân

Ông Lê Ngọc Quang quê Thanh Hóa, cử nhân báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng là Phó ban, Trưởng ban Thời sự, Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Cuối tháng 10/2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sáp nhập ngày 1/7, ông được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ngày 5/10, Bộ Chính trị tiếp tục chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 trước khi điều động ra Đà Nẵng.

Trước đó chiều cùng ngày, ông Lương Nguyễn Minh Triết, 49 tuổi, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Đông