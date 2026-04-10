Ông Lê Ngọc Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Ông Lê Ngọc Châu 54 tuổi, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng được bầu làm Bí thư Thành ủy, thay ông Lê Tiến Châu lên làm Phó thủ tướng.

Quyết định chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2026-2031 của Bộ Chính trị được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao sáng 10/4.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Ông Lê Ngọc Châu quê ở thành phố Hà Nội; là Tiến sĩ Luật học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14; Đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Tháng 9/2024, ông được bầu làm Chủ tịch tỉnh Hải Dương.

Tháng 7/2025, TP Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Hải Dương, ông Châu được chỉ định làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hiện có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu và các Phó bí thư Đỗ Mạnh Hiến (thường trực), Lê Văn Hiệu (Chủ tịch HĐND), Phạm Văn Lập (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc) và ông Đỗ Thành Trung.

