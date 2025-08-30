Ông Lê Hoài Trung được giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Sáng 30/8, lễ công bố quyết định của Thủ tướng với ông Lê Hoài Trung được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ, sau nửa năm ông làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Trung đảm nhiệm cương vị mới thay ông Bùi Thanh Sơn đã kiêm nhiệm Phó thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 8/2024 đến nay. Như vậy, ông Sơn hiện đảm nhiệm chức vụ Phó thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung, sáng 30/8. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Trung 64 tuổi, quê ở thị xã Hương Thủy, TP Huế, là tiến sĩ Luật, thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Ủy viên Ban Bí thư khóa 13.

Theo nghiệp ngoại giao, ông Trung từng trải qua vị trí Bí thư thứ ba, Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York), Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại Giao.

Ông giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao từ tháng 12/2010 và được tái bổ nhiệm vào tháng 10/2014 sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (2011-2014).

Tháng 3/2021, ông Trung được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tháng 10/2023. Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lê Hoài Trung. Ảnh: VGP

Bộ Ngoại giao là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về đối ngoại trong hệ thống chính trị, gồm: Công tác ngoại giao, biên giới, lãnh thổ quốc gia, công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, quản lý các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) và hoạt động của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật; tham mưu định hướng chiến lược và tổ chức triển khai đường lối, chủ trương, chính sách và các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối ngoại tại địa phương theo quy định.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao hiện là ông Lê Hoài Trung, với thứ trưởng là các ông bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Vũ, Đặng Hoàng Giang, Lê Anh Tuấn, Ngô Lê Văn, Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Minh Hằng.

Vũ Tuân