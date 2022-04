Ông Lê Hòa Bình được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Lê Hòa Bình - người vừa qua đời do tai nạn giao thông.

Quyết định do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký có hiệu lực ngày 31/3, ghi nhận những đóng góp trong công tác chống dịch của ông Lê Hòa Bình.

Trước đó, khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại TP HCM, số ca mắc mới tăng liên tục, ông Bình được Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ vấn đề xây dựng, cải tạo các bệnh viện dã chiến để kịp thời tiếp nhận bệnh nhân. Với sự chỉ đạo của ông Bình, các bệnh viện dã chiến và Trung tâm hồi sức Covid-19 đã được hoàn thành trong thời gian ngắn.

Ông Lê Hòa Bình tại buổi họp HĐND năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các sở, ngành bảo đảm nguồn cung cấp oxy cho các bệnh viện điều trị Covid-19.

Ông Lê Hòa Bình quê Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế. Ông được HĐND TP HCM khóa IX bầu làm Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp cuối năm 2020; được giao làm Phó chủ tịch thường trực, phụ trách lĩnh vực đô thị.

Sáng 29/3, ôtô chở ông Bình trên đường dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 tại Bến Tre, đã gặp tai nạn ở cao tốc TP HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức (Long An). Được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Long An, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cấp cứu nhưng ông Bình đã qua đời do đa chấn thương.

Lễ viếng ông Lê Hòa Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5, Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp) từ 13h ngày 31/3. Lễ truy điệu lúc 7h30 và lễ động quan lúc 8h, ngày 2/4. Sau đó, linh cữu được an táng tại Nghĩa trang TP HCM (TP Thủ Đức).

