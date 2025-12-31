Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị với ông Lê Hải Bình được công bố sáng 31/12. Ông Bình đảm nhiệm cương vị mới sau 10 tháng giữ chức Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ông Lê Hải Bình. Ảnh: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ông Lê Hải Bình 48 tuổi, quê Hải Phòng; phó giáo sư Chính trị học, tiến sĩ Quan hệ quốc tế; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13.

Ông có nhiều năm gắn bó với ngành ngoại giao, từng kinh qua các vị trí Phó vụ trưởng, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao; Vụ trưởng Thông tin báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao; Phó giám đốc Học viện Ngoại giao.

Từ thực tiễn công tác đối ngoại, ông chuyển sang lĩnh vực tuyên giáo, giữ các chức vụ Vụ trưởng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Phó ban chuyên trách Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại, Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 3/2024, ông Lê Hải Bình được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Gần một năm sau, ông được phân công giữ chức Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Học viện đồng thời là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Xuân Thắng. Các Phó giám đốc gồm các ông Đoàn Minh Huấn, Lê Hải Bình, Nguyễn Duy Bắc, Hoàng Phúc Lâm, Dương Trung Ý và Nguyễn Mạnh Hùng.

Vũ Tuân