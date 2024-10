Ông Lê Ánh Dương bị miễn nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Bắc Giang

Ông Lê Ánh Dương bị HĐND tỉnh Bắc Giang miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp sáng 8/10.

HĐND tỉnh Bắc Giang cũng miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh với bà Lê Thị Thu Hồng và chức Phó chủ tịch UBND tỉnh với ông Lê Ô Pích.

Ông Lê Ánh Dương. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bắc Giang

Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2021) đến khi bị miễn nhiệm, ông Lê Ánh Dương đã hai lần bị kỷ luật. Đầu năm 2023, ông Dương bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thủ tướng khiển trách do chịu trách nhiệm trong các vi phạm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Các vi phạm bao gồm việc không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Hậu quả, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế. Việc này không chỉ có nguy cơ làm thất thoát ngân sách nhà nước mà còn gây bức xúc trong dư luận, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy và chính quyền địa phương.

Cuối tháng 8, ông Ánh Dương cùng bà Hồng, ông Pích, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo do chịu trách nhiệm về những sai phạm trong một số dự án đầu tư do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện trên địa bàn. Hôm qua, Thủ tướng cảnh cáo ông Dương về mặt hành chính, tương xứng với kỷ luật về đảng.

Viết Tuân