Ông lão truy sát 3 người

Nghệ AnÔng Bùi Văn Thuận, 60 tuổi, cầm dao đâm anh trai tử vong và đâm tiếp hai hàng xóm vào can ngăn.

Khoảng 19h30 ngày 13/5, trong ngồi uống rượu tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, ông Thuận và anh trai 74 tuổi xảy ra mâu thuẫn, to tiếng.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Thuận cầm dao anh nhiều nhát vào người anh trai khiến tử vong tại chỗ. Hai người hàng xóm ngồi bên cạnh vào can ngăn cũng bị tấn công khiến bị thương nặng.

Gây án xong, ông Thuận trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Yên Thành đang điều hàng chục cán bộ tới khám nghiệm hiện trường, chốt chặn các ngả đường, cánh đồng, khu vực rừng núi. Việc truy bắt nghi phạm dự kiến diễn ra xuyên đêm.

Chính quyền địa phương gần đây không ghi nhận việc ông Thuận có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

