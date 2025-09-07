Ông lão tạt xăng đốt vợ sau cuộc cãi vã

Quảng NgãiDo mâu thuẫn gia đình, ông Nguyễn Tấn Thọ, 66 tuổi, tạt xăng vào vợ rồi ném điện thoại làm bén lửa khiến bà tử vong.

Chiều 7/9, ông Thọ, 66 tuổi, quê xã Mỏ Cày, Quảng Ngãi bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên 15 năm tù về tội Giết người.

Ông Thọ nghe tòa tuyên án. Ảnh: Trà Giang

Theo cáo trạng, rạng sáng 8/2, ông Thọ cãi nhau với vợ, dọa: "Tao đốt chết mày".

Ông ta lấy ca nhựa hứng xăng từ xe máy, mang vào phòng ngủ tạt thẳng vào vợ.

Khi người vợ bật dậy ra khỏi giường, ông tìm bật lửa để đốt thì thấy điện thoại của bà ở trên giường nên bực tức cầm ném mạnh xuống nền nhà. Chiếc điện thoại vỡ ra thành nhiều mảnh và bất ngờ bén lửa bùng lên dữ dội khiến vợ ông đứng gần đó bị cháy toàn thân. Nạn nhân tử vong ngày 10/2.

HĐXX nhận định ông Thọ nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của hành vi, song vẫn cố ý thực hiện, thể hiện tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Tuy nhiên, ông có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, từng làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, gia đình bị cáo có công cách mạng.

Phạm Linh