Ông lão suýt 'mất 5 sổ tiết kiệm' khi nghe cuộc gọi lừa đảo

Hải DươngTrên đường ra ngân hàng chuyển khoản 400 triệu đồng cho "công an viên", vợ chồng lão nông 63 tuổi bỗng nhớ tới cảnh báo những vụ lừa đảo mạo danh.

Chiều 11/8, ông Dương Văn Din, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tự xưng là công an huyện nói ông đã mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo.

"Viên công an" tự xưng nói phải nhờ Công an Hà Nội giải quyết thì mới nhanh kết thúc sự việc. Ngay sau đó, một số máy lạ gọi cho ông xưng là Công an ở TP Hà Nội.

Người này yêu cầu ông Din đóng cửa để trao đổi và không được nói với ai về nội dung vụ án. Sau một hồi dọa nạt, kẻ lừa đảo bắt ông Din cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, sổ tiết kiệm của vợ chồng, rồi yêu cầu nộp 400 triệu đồng.

Theo ông Din, "hai công an" nói sẽ khởi tố, bắt giam, phong tỏa các tài khoản ngân hàng nếu không làm theo hướng dẫn. Do bị bất ngờ, ông Din và vợ rất sợ hãi, bàn nhau mang 5 sổ tiết kiệm đi đến ngân hàng rút và chuyển khoản.

Đi được nửa đường, vợ chồng ông Din bỗng nhớ đến cảnh báo của công an xã về những vụ lừa đảo mạo danh cơ quan công an nên quay về trụ sở Công an xã Nam Hưng trình báo.

Nghe ông Din trình bày, anh Nguyễn Văn Tảo, Phó trưởng Công an xã Nam Hưng xác định đây là hành vi lừa đảo, đề nghị ông Din ở lại trụ sở, chờ chúng gọi điện lại.

Lúc này, chưa thấy ông Din gửi tiền, kẻ lừa đảo gọi điện thoại lại và người nghe máy là anh Tảo. "Gã công an" tiếp tục dọa dẫm, tuy nhiên khi anh Tảo hỏi "ở đơn vị nào, tại sao có vụ việc với người dân mà không qua công an xã để phối hợp giải quyết" thì điện thoại đột ngột ngắt. Đầu dây bên kia tắt máy, chặn liên hệ.

Ngày 14/8, anh Tảo cho biết từ đầu năm 2023, hàng chục người trong xã đã nhận được những cuộc gọi lừa đảo thế này, chủ yếu là người già và phụ nữ. Để ngăn chặn, công an xã đã in hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về các phủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng internet phát cho từng hộ gia đình và thường xuyên phát các nội dung trên hệ thống loa phát thanh.

Lê Tân