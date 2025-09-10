Ông lão ngồi xe lăn buôn 8 kg ma túy qua biên giới

AnhÔng Ronald Lord, 71 tuổi, bị phạt 6 năm tù do lợi dụng tình trạng khuyết tật vận động giấu 8 kg ma túy vào trong ghế xe lăn, nhập cảnh vào Anh để "giao hàng".

Hôm 5/9, ông Ronald Lord, cư dân 71 tuổi của Montreal, Canada bị tòa án ở London tuyên mức án trên về tội Buôn lậu ma túy loại A.

Ông bị bắt hôm 7/2 tại sân bay, khai đã đi nghỉ 7 ngày ở Barbados trước khi nhập cảnh vào Anh để tham quan. Nhưng lực lượng biên phòng đã soi chiếu chiếc xe lăn của ông ta và phát hiện 8 kg ma túy loại A được giấu trong một khoảng trống ở tấm ốp lưng ghế.

Các chuyên gia từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) định giá số ma túy trị giá khoảng 640.000 bảng Anh (23 tỷ đồng).

8 kg ma túy được giấu trong ốp lưng ghế xe lăn của ông Ronald Lord để nhập cảnh. Ảnh: National Crime Agency

Ông Ronald nói không biết số ma túy đó tại sao lại ở ghế xe lăn và phủ nhận mọi thông tin. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy trong túi xách của ông vẫn còn giữ một vài con ốc vít của tấm bảng bị tháo rời để nhét ma túy nhưng chưa kịp lắp lại.

Nhà chức trách kiểm tra với các hãng hàng không và cũng phát hiện ông đã nói dối về thời gian ở Barbados. Ông ta chỉ ở đó ba ngày trước khi đi đến Anh.

Kiểm tra điện thoại, cảnh sát cũng phát hiện tin nhắn với nhiều người khác về việc ông sẽ được trả tiền cho "chuyến công tác" này.

Cán bộ điều tra cấp cao của NCA cho biết các băng đảng ma túy đang có nhiều thủ đoạn trong việc lựa chọn người vận chuyển ma túy cho mình.

"Chắc ông ta nghĩ rằng mình khuyết tật già yếu sẽ ít bị pháp luật nhắm đến hơn. Ông ta đã sai. Tôi hy vọng vụ án này sẽ gửi một thông điệp đến bất kỳ ai đang cân nhắc làm điều tương tự", đại diện NCA cảnh báo.

NCA cũng cho hay vào tháng 5, lực lượng biên phòng Anh đã phát hiện một công dân Mỹ 23 tuổi giấu cocaine crack trị giá gần 800.000 bảng (29 tỷ đồng) bên trong một bánh phô mai Parmesan nặng 8 kg. Anh ta đã bị kết án 5 năm 3 tháng tù giam hồi tháng 8.

Cũng trong năm nay, NCA đã truy tố thành công những kẻ buôn lậu ma túy khác sau khi phát hiện giấu hàng trong máy nén khí, đá khô và cỏ nhân tạo.

Hải Thư (Theo CBC, Telegraph)