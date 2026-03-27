Ông lão đâm tử vong anh ruột vì chuyện 'mất buồng chuối'

Hưng YênMâu thuẫn phát sinh khi đi thu hoạch chuối, ông Trần Văn Quyên (76 tuổi) dùng dao đâm chết anh trai, bị bắt sau 25 phút gây án.

Ngày 27/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ hình sự ông Quyên, trú tại xã Đồng Châu, để điều tra về hành vi đâm ông Trần Xuân Hạ, 78 tuổi, trú xã Đông Tiền Hải.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h50 ngày 26/3, ông Quyên từ nhà riêng tại xã Đồng Châu sang vườn cây của gia đình tại xã Đông Tiền Hải chặt chuối chín. Tại đây, thấy buồng chuối đã bị chặt mất từ trước, ông Quyên nghi ngờ và tranh cãi với anh trai là ông Hạ (có nhà sát vách vườn chuối).

Trong lúc hai anh em xô xát, ông Quyên rút con dao gọt hoa quả mang theo sẵn, đâm một nhát vào đùi trái ông Hạ, gây tử vong.

Ngay sau khi gây án, ông Quyên rời khỏi hiện trường, bị bắt tại nhà sau 25 phút.

Lê Tân