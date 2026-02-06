Ông lão bị phạt vì đăng lại bài viết xuyên tạc của Fanpage Việt Tân

Quảng TrịĐăng sai sự thật, xuyên tạc theo bài viết trên Fanpage “Việt Tân”, “Nhật ký yêu nước”, người đàn ông bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 6/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với người đàn ông 76 tuổi ở, xã Vĩnh Thủy về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Người vi phạm làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, ngày 25/1, người này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến lãnh đạo công an ở địa phương khác.

Khi được Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Vĩnh Thủy mời làm việc, ông thừa nhận do hạn chế về nhận thức, sau khi đọc thông tin trên các trang Fanpage "Việt Tân", "Nhật ký yêu nước" đã không kiểm chứng thông tin mà đăng lại

Ông đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Đắc Thành