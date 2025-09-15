Ông lão bị đánh tới tấp sau mâu thuẫn giao thông ở Sài Gòn

TP HCMCụ ông 72 tuổi đi xe máy đến giao lộ ở phường Sài Gòn thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế ôtô Volkswagen dẫn đến cãi vã, bị anh ta đánh liên tiếp.

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng CSGT xác minh, triệu tập cụ ông và tài xế ôtô 39 tuổi để làm rõ dấu hiệu vi phạm như trong video lan truyền trên mạng.

Cụ ông bị đánh sau mâu thuẫn giao thông ở phường Sài Gòn Ông lão và tài xế 39 tuổi ẩu đã sau mâu thuẫn giao thông.

Theo đó, chiều 12/9, cụ ông đi xe máy đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xảy ra mâu thuẫn giao thông với nam tài xế xe Wolkswagen. Nguyên nhân được cho là không nhường đường nhau, dẫn đến cãi vã.

Nam tài xế xuống xe lớn tiếng chửi, sau đó đánh tới tấp vào mặt, đầu ông lão. Nhiều người đi đường can ngăn nên lái xe Wolkswagen bỏ đi. Sự việc được người dân quay video, lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện, cơ quan điều tra chưa đưa ra động thái tố tụng với hai người này.

Nhật Vy