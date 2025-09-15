Ông lão bị đánh sau mâu thuẫn giao thông ở Sài Gòn

TP HCMCụ ông 72 tuổi đi xe máy đến giao lộ ở phường Sài Gòn thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế ôtô dẫn đến cãi vã và bị anh ta tấn công.

Ngày 15/9, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng CSGT xác minh, triệu tập cụ ông 72 tuổi và tài xế ôtô 39 tuổi để làm rõ dấu hiệu vi phạm như trong video lan truyền trên mạng.

Cụ ông bị tài xế ôtô đánh trên đường. Video: MXH

Theo đó, chiều 12/9, cụ ông 72 tuổi đi xe máy đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xảy ra mâu thuẫn giao thông với nam tài xế 39 tuổi, lái Wolkswagen. Đôi bên được cho là không nhường đường cho nhau nên xảy ra cãi vã.

Nam tài xế xuống xe cự cãi với cụ ông và liên tiếp đánh vào mặt, đầu đối phương. Người đi đường đã can ngăn nên lái xe Wolkswagen bỏ đi. Người dân đã quay lại video và lan truyền trên mạng xã hội.

Nguyên nhân ban đầu vụ việc được cảnh sát xác định là trong quá trình tham gia giao thông, 2 người điều khiển xe máy và ôtô không chịu nhường đường cho nhau nên dẫn đến cãi vã xô xát.

Cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai để xử lý.

Nhật Vy