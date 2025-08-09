Ông lão 80 tuổi giao ma túy khắp nước Anh

Ông Malcolm Hoyland, cựu quân nhân 80 tuổi lái xe khắp nước, khai đã giao 17 chuyến cocaine 137 kg để cứu vãn tình trạng kiệt quệ tài chính của cậu con trai vỡ nợ.

Hôm 7/8, ông Malcom và con trai Richard, 45 tuổi bị tòa án Manchester Crown tuyên phạt lần lượt 7 năm 3 tháng và 10 năm tù về tội Mua bán trái phép ma túy.

Cuộc điều tra cho thấy cha con ông Malcom làm việc cho nhà Byrne, làm chủ mạng lưới tội phạm tinh vi, có tính tổ chức cao, trụ sở tại Ireland. Người con trai lần đầu tiên tiếp xúc với Byrne sau khi mắc bệnh Huntington và công việc kinh doanh của bị phá sản.

Người cha cựu chiến binh, trước đây làm thợ lợp mái nhà, sau đó đã đồng ý giúp con trai buôn cocaine khi gia đình rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất.

Cha con ông Malcolm Hoyland. Ảnh: Greater Manchester Police

Cha con họ được giao nhiệm vụ cất giữ và vận chuyển số lượng lớn cocaine trên khắp cả nước. Họ đã thực hiện tổng 17 chuyến giao hàng chỉ trong 2 tháng từ cuối tháng 11/2024 đến tháng 1/2025. Số cocaine lên tới 137 kg, giá trị thị trường ước tính 13 triệu bảng Anh (khoảng 460 tỷ đồng), theo Telegraph.

Ông Malcom, điếc và bị viêm khớp đã nhiều lần tự lái xe một mình hoặc đi cùng con trai, để hàng chục bánh cocaine ở ghế sau xe đi giao khắp nước Anh, từ Plymouth, London đến Ripon, Bắc Yorkshire. Ông được cho là một nhân vật "đáng tin cậy" trong đường dây.

"Ông chủ" của họ mật danh Miyagi thường liên lạc với Richard, chỉ đạo những việc cần làm với các gói hàng. Richard sau đó truyền đạt lại cho cha. Hôm 27/1, người cha bị bắt ngay lối vào nhà riêng ở Prestwich, Bury. Cảnh sát tìm thấy những chiếc túi chứa 83kg cocaine trong phòng khách, cùng với một con dao rựa dưới ghế sofa. Tang vật thu tại nhà cha con bị cáo. Ảnh: Greater Manchester Police Trong gara, họ tìm thấy thêm 13 kg cocaine cùng nhiều chồng tiền mặt. Không rõ họ được băng đảng trả công bao nhiêu tiền, nhưng tại tòa, hai cha con khai là "không nhiều". Luật sư bào chữa, căn bệnh Huntington ảnh hưởng đến khả năng đi lại, tắm rửa và ăn uống của người con. Hai cha con "chỉ kiếm đủ tiền để trả tiền thế chấp nhà và nuôi gia đình có quần áo và thức ăn".

Người thân cho hay "vô cùng sửng sốt" khi biết về hành vi phạm tội của hai cha con họ - những người được cộng đồng đánh giá chất phác hiền lành, chưa từng có tiếng xấu.

Khi tuyên án, thẩm phán nói: ''Thật đáng buồn khi tôi phải tuyên án một người cha 80 tuổi vì một tội ác nghiêm trọng như vậy".

Người cha nói án tù ở tuổi 80 là điều quá khó khăn với cả con trai đang mắc bệnh.

Hải Thư