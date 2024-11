Ông lão 75 tuổi bị ung thư mua ma túy về dùng

Ông Cách, 75 tuổi, bị TAND quận Đồ Sơn tuyên 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là mắc bệnh hiểm nghèo, phạm tội khi đủ 70 tuổi trở nên, không có tiền án tiền sự và thành khẩn khai báo hành vi khi bị phát giác.

Tại phiên tòa mở hôm 13/11, ông Cách nhanh chóng thừa nhận mọi cáo buộc. Ông khai nhiều năm bị bệnh ung thư phổi và ung thư vòm họng phải chống chọi với những cơn đau vượt quá sức chịu đựng, vì thế nảy sinh ý định mua ma túy dùng giảm đau.

Ngày 11/7, ông đi xe buýt từ nhà ở phường Bàng La đến khu vực đường tàu Cầu Đất, quận Ngô Quyền mua ma túy. "Tôi đi bộ vào gặp một phụ nữ không quen biết mua 7 gói heroin với giá 500.000 đồng, rồi cho vào túi quần, đi xe buýt về", bị cáo khai.

Tại nhà, ông Cách giấu ma túy trong lọ nhựa ở bếp, khi nào đau sẽ mang ra dùng.

Hành tung đáng ngờ của ông Cách đã bị Công an phường Bàng La để ý. "Chúng tôi thấy ông Cách có biểu hiện của người dùng ma túy. Cần sớm làm rõ nếu không dễ thành điểm nóng phức tạp", lãnh đạo Công an phường Bàng La cho biết.

Ngày 15/7, công an phường đến nhà ông Cách đưa giấy mời lên làm việc thì phát hiện trên bàn uống nước có hai tờ tiền giấy được cuộn tròn, bọc băng dính.

Ông Cách thừa nhận đó là dụng cụ để hít ma túy khi đau và khai luôn chỗ đang giấu 7 gói heroin, trọng lượng 0,24 g, nhưng chưa dùng. 10 ngày sau, ông bị khởi tố, đến 30/8 được tại ngoại.

Làm việc với nhà chức trách, ông khai vì thiếu hiểu biết pháp luật nên giấu ma túy để sử dụng cho bản thân, không có mục đích nào khác.

Thực hiện quan điểm, chủ trương của Thành ủy Hải Phòng là phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng là thành phố không có tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã giao chỉ tiêu đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của công an các đơn vị, địa phương trong năm 2024 cao gấp đôi so với năm 2023.