Ông Kim Sang-sik là HLV tiêu biểu năm 2025

Hà NộiGiúp ĐTQG, U23 và U22 gặt hái nhiều thành công vang dội, ông Kim Sang-sik được vinh danh là HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam 2025.

Kim Sang-sik cùng U22 Việt Nam mừng HC vàng SEA Games 33, tại sân Rajamangala, Thái Lan tối 18/12. Ảnh: Đức Đồng

Ngày 5/1, HLV Kim cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 3-2 ở lượt về chung kết trên sân Rajamangala (thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận).

Đến ngày 29/7, ông Kim cùng U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 trên sân Bung Karno để vô địch U23 Đông Nam Á.

Tối 18/12, U22 Việt Nam ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước chủ nhà Thái Lan tại sân Rajamangala để giành HC vàng SEA Games 33.

Bên cạnh hat-trick vô địch, năm 2025, ông Kim còn giúp U23 Việt Nam đứng đầu vòng loại bảng C, giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026. Ngoài ra, HLV người Hàn Quốc cùng tuyển Việt Nam đang đứng thứ hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Với những thành công đó, ông Kim chiến thắng tuyệt trong cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2025. Ông đạt 532 điểm, bỏ xa người xếp thứ hai là Trần Quốc Cường (bắn súng, 283 điểm). Về ba ở cuộc bình chọn này là HLV Nguyễn Hoàng Vũ (bơi, 224 điểm).

HLV Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam về nhì ở AFF Cup và giành HC bạc SEA Games, nên chỉ xếp thứ 4 với 149 điểm. HLV tuyển bóng chuyền nữ Nguyễn Tuấn Kiệt về thứ 5 với 144 điểm.

Trịnh Thu Vinh trong phần thi chung kết 10 m súng ngắn hơi đôi nam nữ tại SEA Games 33 ở Ratchaburi, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Ở hạng mục VĐV tiêu biểu, xạ thủ Trịnh Thu Vinh thắng giải với 1.272 điểm. Chân chạy Nguyễn Thị Oanh về thứ hai với 761 điểm, còn tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đứng ba với 693 điểm.

Trong năm 2025, Trịnh Thu Vinh thi đấu ấn tượng với HC vàng nội dung 10m súng ngắn nam, nữ tại Cup châu Á, giành HC đồng tại giải vô địch châu Á, 4 HC vàng cá nhân, đồng đội tại SEA Games 33, trong đó có 3 kỷ lục SEA Games.

Hạng mục Đội thể thao tiêu biểu thuộc về U22 Việt Nam với 1.660 điểm. Chiến thắng áp đảo này đến từ thành tích vô địch U23 Đông Nam Á và HC vàng SEA Games. Xếp thứ hai là đội tuyển điền kinh4x400m tiếp sức nữ (635 điểm). Đội tuyển cầu mây nữ 4 người xếp thứ ba với 530 điểm.

Cầu thủ Việt Nam trong khoảnh khắc nâng cup vô địch U23 Đông Nam Á 2025 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia tối 29/9. Ảnh: Hai Tư

Giải VĐV thể thao người khuyết tật thuộc về Vi Thị Hằng (bơi). HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu được trao cho HLV của Vi Thị Hằng- ông Nguyễn Đăng Viễn.

Cuộc bầu chọn cho danh hiệu VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2025 do Cục TDTT Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các phóng viên, nhà báo chuyên trách thể thao của các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc. Lễ trao thưởng dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (tháng 3/2026).

