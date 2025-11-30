Ông Kim: Không quân Triều Tiên sẽ trang bị khí tài chiến lược

Ông Kim Jong-un tuyên bố không quân Triều Tiên sẽ được trang bị "các khí tài chiến lược", thuật ngữ để chỉ vũ khí tầm xa có sức hủy diệt lớn.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae ngày 28/11 tới sân bay Kalma, Wonsan dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân nước này và chứng kiến các loại chiến đấu cơ biểu diễn trên bầu trời, trong đó có máy bay cảnh báo sớm mà Bình Nhưỡng công bố hồi đầu năm.

"Không quân Triều Tiên sẽ được trang bị các khí tài quân sự chiến lược mới và được giao nhiệm vụ quan trọng mới. Không quân cần kiên quyết đẩy lùi và đối phó mọi hành vi gián điệp, khiêu khích quân sự tiềm tàng từ kẻ thù", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời ông Kim phát biểu tại buổi lễ.

Ông Kim không nêu cụ thể đó là những khí tài nào. Thuật ngữ "khí tài quân sự chiến lược" thường được dùng để chỉ những vũ khí có sức hủy diệt lớn, tầm hoạt động xa, như oanh tạc cơ có khả năng mang bom, tên lửa xuyên lục địa hay siêu vượt âm trang bị đầu đạn hạt nhân.

Không quân Triều Tiên chủ yếu trang bị các loại tiêm kích, cường kích đời cũ, chưa biên chế oanh tạc cơ cỡ lớn, vốn là khí tài quan trọng trong bộ ba răn đe của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, bên cạnh tên lửa đạn đạo và tàu ngầm.

Triều Tiên gần đây nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân. Hình ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy nhiều máy bay không người lái, bệ phóng tên lửa di động, cùng nhiều khí tài khác xuất hiện tại lễ kỷ niệm.

"Kỳ vọng của đất nước đối với không quân, lực lượng sẽ đóng vai trò răn đe hạt nhân, thực sự rất lớn", ông Kim nhấn mạnh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp các thành viên lực lượng không quân trong sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng này tại sân bay Kalma, Wonsan ngày 28/11. Ảnh: KCNA

Triều Tiên cuối tháng trước khai hỏa loạt tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông, đánh dấu đợt phóng đầu tiên sau 5 tháng và cũng là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhậm chức hồi tháng 6.

Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa phản hồi đề nghị đàm phán của Seoul nhằm tránh các cuộc đụng độ quân sự ngoài ý muốn dọc biên giới chung của hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc đầu tuần này cho biết Triều Tiên đã có những "hành động cực đoan" khi dựng ba lớp hàng rào thép gai dọc biên giới.

"Chúng ta hiện rơi vào tình huống không biết khi nào một cuộc đụng độ bất ngờ có thể xảy ra. Mọi đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Họ đang từ chối mọi cuộc đối thoại và tiếp xúc. Đây là tình trạng rất nguy hiểm", ông Lee nói.

Bình Nhưỡng không bình luận về tuyên bố của ông Lee. Triều Tiên lâu nay vẫn chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, gọi chúng là hoạt động tập dượt cho cuộc chiến tranh hạt nhân chống lại họ. Khoảng 28.500 binh sĩ cùng các hệ thống vũ khí đang được Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)