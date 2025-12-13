Ông Kim Jong-un tuyên dương binh sĩ trở về từ Nga

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ, tuyên dương các công binh trở về từ tỉnh Kursk, Nga, sau khi hoàn thành nhiệm vụ rà phá bom mìn.

Triều Tiên hôm 12/12 tổ chức lễ gặp gỡ các binh sĩ thuộc đoàn công binh 528, những người được cử tới tỉnh Kursk của Nga làm nhiệm vụ hồi tháng 8. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ sự cảm kích với các binh sĩ trở về an toàn, nói thêm đã có "sự mất mát đau lòng với 9 người".

"Các anh đã làm nên điều kỳ diệu, biến khu vực rộng lớn đầy nguy hiểm thành nơi an toàn chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng. Đó là nhiệm vụ mà trước đây người ta cho rằng không thể thực hiện ngay cả khi mất vài năm", ông Kim ca ngợi binh sĩ.

Ông Kim trao tặng huân chương tự do và độc lập cho đoàn công binh 528, đồng thời truy tặng danh hiệu anh hùng và huân chương hạng nhất cho các binh sĩ đã thiệt mạng.

Ông Kim Jong-un gặp gỡ các binh sĩ Triều Tiên trở về từ Nga trong buổi lễ hôm 12/12. Ảnh: KCNA

Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024 và kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể ở đây trong nhiều tháng. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga và giúp Moskva giải phóng vùng này hồi cuối tháng 4. Triều Tiên cũng điều khoảng 1.000 công binh tới tỉnh Kursk để phối hợp cùng lực lượng Nga tham gia rà phá bom mìn.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã ca ngợi sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên. Lãnh đạo Kim Jong-un cũng khẳng định việc gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, Yahoo News, AFP)