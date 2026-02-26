Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ tăng tốc sản xuất vũ khí hạt nhân

Trong phát biểu bế mạc đại hội lần thứ IX của đảng Lao động, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ tập trung vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân.

Đại hội đảng Lao động Triều Tiên được tiến hành 5 năm một lần, nhằm vạch ra những đường lối, chính sách lớn của đất nước trên mọi lĩnh vực. Đại hội khai mạc hôm 19/2 và đã tái bầu lãnh đạo Kim Jong-un làm Tổng Bí thư đảng Lao động.

"Với niềm tin vững chắc rằng một bước ngoặt lịch sử mới sẽ diễn ra trong đảng của chúng ta, tôi tuyên bố bế mạc đại hội lần thứ IX", KCNA dẫn phát biểu của ông Kim khi kết thúc đại hội ngày 25/2.

Ông Kim cho biết đại hội IX đã vạch ra các mục tiêu chính sách quan trọng cho Triều Tiên trong 5 năm tới.

"Chúng ta có kế hoạch dài hạn để tăng cường lực lượng hạt nhân và sẽ tập trung vào các dự án gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân, mở rộng phương tiện và không gian tác chiến hạt nhân", lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố. Ông vạch ra kế hoạch phát triển các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) uy lực hơn, cùng hệ thống tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái (UAV).

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un để mở cánh cửa đối thoại với Washington "nếu Mỹ thu hồi chính sách đối đầu bằng cách tôn trọng vị thế hiện tại của Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân".

Ông Kim mô tả Hàn Quốc là "kẻ thù nguy hiểm nhất" và loại trừ khả năng đàm phán với nước láng giềng. Ông cho biết Triều Tiên sẽ "loại Hàn Quốc khỏi phạm trù đồng bào mãi mãi", đồng thời mô tả những nỗ lực hòa giải gần đây của Seoul là "lừa dối". Ông cảnh báo Bình Nhưỡng "có thể tùy ý hành động" nếu Seoul có "hành vi gây hấn".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại Bình Nhưỡng ngày 23/2. Ảnh: KCNA

KCNA cũng đưa tin "lễ duyệt binh hoành tráng" đã được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào tối 25/2 để đánh dấu bế mạc đại hội, nhưng chưa công bố hình ảnh về sự kiện.

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên thường xuyên ở mức cao, khi Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp răn đe, còn Hàn Quốc tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ.

Vị trí bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: CSIS

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)