Ông Kim Jong-un trao huân chương cho quân nhân tham chiến ở Nga

Ông Kim Jong-un vinh danh và trao huân chương cho quân nhân Triều Tiên tham gia chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk của Nga, trong buổi lễ tại Bình Nhưỡng.

Lễ trao tặng huân chương và bằng khen cho các chỉ huy, binh sĩ thuộc đơn vị tác chiến ở nước ngoài của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) diễn ra tại trụ sở đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, hãng thông tấn KCNA ngày 22/8 đưa tin.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi những quân nhân được triển khai tới Kursk là "những anh hùng và người yêu nước vĩ đại".

Ông Kim Jong-un ôm một quân nhân trong lễ khen thưởng. Ảnh: KCNA

"Những người lính dũng cảm đã giành được chiến công to lớn, giữ vững uy danh của KPA, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của nhà nước chúng ta", ông nói.

Theo ông, lòng dũng cảm của quân đội Triều Tiên cho thấy quân đội bất kỳ quốc gia nào cũng không thể tránh khỏi số phận trở thành bi thảm nếu đối đầu Bình Nhưỡng.

Ông đã trao tặng huân chương "Anh hùng Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên" cho các chỉ huy và binh sĩ vì "những chiến công xuất sắc" của họ trên chiến trường. Ông cũng đặt huân chương cạnh chân dung những người lính tử trận ở Nga, đặt hoa tại tường tưởng niệm, dành phút mặc niệm và động viên gia đình họ.

Lãnh đạo Kim Jong-un đặt huân chương bên cạnh ảnh những quân nhân tử trận. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un kêu gọi quân đội trở thành lực lượng vũ trang "tinh nhuệ, mạnh mẽ" và chuẩn bị chu toàn cho cuộc chiến chống lại các động thái "khiêu khích quân sự" của kẻ thù.

"Môi trường này không cho phép chúng ta lơ là cảnh giác và đòi hỏi quân đội phải có sự chuẩn bị chu toàn, vượt trội", ông nói.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức lễ khen thưởng cho những người lính tham chiến ở nước ngoài. Sự kiện cũng bao gồm một buổi hòa nhạc và tiệc chiêu đãi cho quân nhân và thân nhân gia đình người tử trận

Ông Kim Jong-un cúi đầu chào thân nhân những quân nhân tử trận. Ảnh: KCNA

Tháng 8/2024, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4. Tình báo Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng cử 10.000 người.

Lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 5 khẳng định việc gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em". Hồi cuối tháng 6, ông bày tỏ kính trọng đối với những binh sĩ tử trận ở Kursk, phủ cờ và đặt tay lên linh cữu.

Trong cuộc điện đàm với ông Kim ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên", khẳng định hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

Huyền Lê (Theo KCNA, Reuters, Yonhap)