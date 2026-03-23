Ông Kim Jong-un tái đắc cử Chủ tịch Triều Tiên

Ông Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, tức nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân đội.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim Jong-un hôm 22/3 được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ trong kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa XV, tức quốc hội nước này.

Ủy ban Quốc vụ là cơ quan quản lý và hoạch định chính sách cao nhất của Triều Tiên, người đứng đầu cơ quan này là nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân đội.

Theo KCNA, quyết định bầu ông Kim vào "vị trí đứng đầu đất nước" phản ánh ý chí và nguyện vọng chung của toàn bộ người dân Triều Tiên.

Lãnh đạo Kim Jong-un trước đó cũng được bầu lại làm Tổng Bí thư đảng Lao động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX hồi tháng 2. Triều Tiên sau đó tiến hành bầu cử quốc hội khóa mới vào ngày 15/3. Cơ quan này thường nhóm họp sau khi đại hội đảng Lao động kết thúc để luật hóa các quyết sách đã được đưa ra.

Ngoài bầu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và các cơ quan lãnh đạo khác của đất nước, quốc hội Triều Tiên khóa mới sẽ thảo luận về sửa đổi và bổ sung Hiến pháp, cũng như xem xét kế hoạch kinh tế 5 năm được công bố tại đại hội đảng Lao động.

Khi phát biểu khai mạc đại hội hôm 19/2, ông Kim cho biết đảng cầm quyền đang đối mặt với "nhiệm vụ lịch sử, cấp bách" là tăng cường xây dựng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân, cũng như chuyển đổi mọi lĩnh vực đời sống xã hội và nhà nước càng sớm càng tốt.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, ông Kim thường xuyên nhấn mạnh sự cần thiết trong cải thiện nền kinh tế đất nước.

