Ông Kim Jong-un ngồi xe vượt lũ đi thị sát cứu hộ

Chủ tịch Kim Jong-un ngồi xe vượt dòng lũ tới vùng tây bắc Triều Tiên để chỉ đạo công tác cứu hộ 5.000 người bị cô lập do mưa lớn.

Mưa lớn cuối tuần qua do ảnh hưởng từ bão Gaemi làm nước sông ở biên giới Triều Tiên - Trung Quốc dâng cao vượt ngưỡng nguy hiểm, khiến 5.000 người ở thành phố Sinuiju và thị trấn Uiju vùng tây bắc Triều Tiên bị cô lập.

Chính phủ Triều Tiên đã huy động 10 trực thăng quân sự cùng thuyền bè để tiến hành nỗ lực sơ tán người dân mắc kẹt do lũ. Hình ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hôm nay cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đã ngồi xe tới hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, sơ tán dân tới nơi an toàn.

Trong những bức ảnh, đoàn xe chở ông Kim vượt qua con đường nước ngập qua bánh. Lãnh đạo Triều Tiên mở cửa sổ, quan sát tình hình xung quanh.

Ông Kim ngồi xe, quan sát khu vực ngập lụt ở vùng tây bắc Triều Tiên, ngày 28/7. Ảnh: KCNA

Các trực thăng cứu hộ đã sơ tán khoảng 4.200 người bằng đường hàng không, bất chấp thời tiết xấu, theo KCNA. Ông Kim gọi đây là một "kỳ tích", đồng thời ra lệnh cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng, đồng thời vạch kế hoạch cho công tác phục hồi, tái thiết khu vực sau lũ.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ trích một số quan chức vì lơ là cảnh giác, dù ông nhiều lần khuyến cáo. "Các quan chức không quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai, mà chỉ biết cầu trời ngừng mưa", KCNA dẫn lời ông Kim.

Ông nhấn mạnh không nên bỏ qua thái độ vô trách nhiệm của những quan chức này, chỉ ra rằng cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia và Bộ Công an còn không biết chính xác dân số ở các vùng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, dẫn đến số người cần giải cứu cao hơn dự tính.

Chiếc xe chở ông Kim vượt dòng nước lũ ở vùng tây bắc Triều Tiên, ngày 28/7. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Triều Tiên không đề cập thương vong hay thiệt hại do trận lũ.

Lũ lụt ở Triều Tiên thường gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu vực canh tác nông nghiệp. Ông Kim từng nhấn mạnh bão lũ là một trong những vấn đề có thể gây ra "khủng hoảng", ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia.

Đức Trung (Theo AP, KCNA)