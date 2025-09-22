Ông Kim Jong-un nêu điều kiện nối lại đối thoại với Mỹ

Lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

"Nếu Mỹ chịu từ bỏ sự ám ảnh vô nghĩa về phi hạt nhân hóa, chấp nhận thực tế và muốn hướng đến cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên, chẳng có lý do gì mà chúng ta không ngồi xuống đối thoại. Cá nhân tôi vẫn còn những ký ức tốt đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trong kỳ họp quốc hội.

Ông Kim lý giải rằng Triều Tiên từ chối những lời kêu gọi đối thoại từ Mỹ và Hàn Quốc gần đây vì cảm thấy đó là "những đề nghị không chân thành", cho rằng mục tiêu căn bản của nỗ lực này vẫn nhằm làm suy yếu đất nước và thay đổi chế độ.

Lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân là "lựa chọn không thể tránh khỏi" để tiếp tục tồn tại. Ông cũng lưu ý rằng hành động phi hạt nhân hóa là đi ngược lại hiến pháp Triều Tiên, trong đó ghi rõ sở hữu vũ khí hạt nhân là điều "thiêng liêng, tuyệt đối, không thể thay đổi".

"Chúng ta có thể hành động vi hiến sao? Vì sao phải từ bỏ vũ khí hạt nhân? Để được dỡ bỏ cấm vận ư? Không bao giờ, hoàn toàn không", ông Kim nhấn mạnh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu ngày 21/9 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên cũng loại bỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc, nhấn mạnh Bình Nhưỡng "không bao giờ cần đến thống nhất" và coi Seoul là "thực thể đối địch". Ông cáo buộc chính quyền Hàn Quốc "nói một đằng, làm một nẻo" khi vừa kêu gọi khôi phục quan hệ vừa tăng ngân sách quốc phòng lên hơn 8%, cũng như đẩy mạnh tập trận chung với Mỹ.

"Thảo luận về thống nhất với quốc gia thù địch như họ chỉ là vô nghĩa. Cố gắng theo đuổi điều đó sẽ không thay đổi được gì" ông Kim nói.

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc chưa bình luận về những phát biểu này.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhiều lần đưa ra thông điệp kêu gọi hòa bình trên bán đảo, nhấn mạnh đối thoại là cần thiết và đề xuất lộ trình chia làm ba giai đoạn nhằm dần dỡ bỏ chương trình hạt nhân Triều Tiên. Ông cho rằng các bên cần chủ động tạo điều kiện thích hợp để Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump có vai trò quan trọng trong nỗ lực này.

Tuy nhiên, lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng Hàn Quốc muốn làm suy yếu Triều Tiên bằng kế hoạch phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn. Ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ điều chỉnh hệ thống luật quốc gia nhằm quy định rõ hai miền của bán đảo là "hai quốc gia dị biệt, không thể trở thành một".

Thanh Danh (Theo Reuters, Yonhap, NK News)