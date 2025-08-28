Ông Kim Jong-un lần đầu dự duyệt binh ở Trung Quốc

Ông Kim Jong-un sẽ tới Trung Quốc dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật, đánh dấu lần đầu tiên ông dự sự kiện như vậy.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay thông báo 26 lãnh đạo nước ngoài, trong đó có lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 3/9.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận ông Kim sẽ tới Trung Quốc dự lễ duyệt binh theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, song không nói rõ khi nào lãnh đạo này sẽ rời Triều Tiên hay ông sẽ ở lại Trung Quốc trong bao lâu.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại một sự kiện ở Bình Nhưỡng ngày 14/8. Ảnh: KCNA

Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Kim kể từ năm 2019 và là lần đầu tiên lãnh đạo Triều Tiên tham dự sự kiện như vậy. Trong lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật gần nhất tại Trung Quốc hồi năm 2015, Triều Tiên cử quan chức cấp cao Choe Ryong-hae tới dự.

Theo SCMP, việc ông Kim góp mặt lần này cho thấy mức cao mới trong mối quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc từ lâu đã là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Năm 2023, Trung Quốc chiếm khoảng 97% giao dịch thương mại của Triều Tiên với nước ngoài.

Ngoài ông Kim Jong-un, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Iran Masoud Pezashkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik cũng sẽ tham dự sự kiện.

Buổi lễ dự kiến kéo dài 70 phút với 45 khối. Quân đội Trung Quốc sẽ ra mắt nhiều loại khí tài ở sự kiện, trong đó có vũ khí siêu vượt âm, xe tải với hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái, xe tăng thế hệ mới và máy bay cảnh báo sớm phục vụ nhóm tác chiến tàu sân bay.

"Toàn bộ vũ khí, khí tài trong cuộc duyệt binh này được lựa chọn từ các hệ thống nội địa trong biên chế, phần lớn lần đầu xuất hiện", Wu Zeke, phó chỉ huy cuộc duyệt binh, cho hay.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, AP, SCMP)