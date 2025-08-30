Ông Kim Jong-un gặp gia đình các binh sĩ thiệt mạng tại Nga

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp gỡ, động viên gia đình các binh sĩ thiệt mạng khi được cử tham gia chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thân nhân của các binh sĩ tử trận không được mời tới sự kiện hôm đó. Vì vậy, tôi đã sắp xếp cuộc gặp này vì muốn gặp gỡ, an ủi gia đình của tất cả các anh hùng cũng như muốn xoa dịu nỗi đau của mọi người, dù chỉ là một phần", lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói trong cuộc gặp gia đình các binh sĩ tử trận ở Nga hôm 29/8.

Hiện không rõ bao nhiêu người được mời đến sự kiện này. Ông Kim hồi tuần trước chỉ gặp mặt một số gia đình trong buổi lễ trao tặng huân chương cho các binh sĩ Triều Tiên tử trận khi chiến đấu tại tỉnh Kursk, Nga.

Lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại cuộc gặp gia đình của các binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng khi tham gia chiến đấu ở Nga, ngày 29/8. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ dựng tượng đài các binh sĩ tử trận tại thủ đô Bình Nhưỡng cũng như xây một con đường mới cho các gia đình quân nhân thiệt mạng. Chính quyền cũng hỗ trợ toàn diện cho con của các binh sĩ này.

"Trái tim tôi càng tan nát và đau đớn hơn khi nhìn thấy những đứa trẻ đó", ông Kim Jong-un nói, thêm rằng bản thân ông cùng chính quyền, quân đội Triều Tiên sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và "đào tạo các em trở thành những chiến binh kiên cường, dũng cảm như cha các em".

Sau khi Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024, Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga và giúp Moskva giải phóng hoàn toàn vùng này hồi cuối tháng 4. Không rõ Bình Nhưỡng đã điều động bao nhiêu quân nhân tới Kursk, song Hàn Quốc ước tính con số này là hơn 10.000 binh sĩ.

Ông Kim Jong-un hồi tháng 5 khẳng định việc gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em". Hồi cuối tháng 6, ông bày tỏ kính trọng đối với những binh sĩ tử trận ở Kursk, phủ cờ và đặt tay lên linh cữu.

Trong cuộc điện đàm với ông Kim ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên", khẳng định hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

Ngọc Ánh (Theo AFP)