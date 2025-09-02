Ông Kim Jong-un đi tàu bọc thép tới Bắc Kinh

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi tàu bọc thép đến Trung Quốc để lần đầu tiên dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết lãnh đạo Kim Jong-un rời ga Bình Nhưỡng ngày 1/9, lên đường tới Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và 24 lãnh đạo thế giới khác.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) chuẩn bị rời ga Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh, ngày 1/9. Ảnh: KCNA

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho hay đoàn tàu bọc thép chở ông Kim vào biên giới Trung Quốc sáng nay. Các phóng viên AFP cho biết đoàn tàu đến ga Bắc Kinh chiều 2/9. Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít sẽ diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh ngày 3/9.

Đây là lần đầu tiên ông Kim dự một sự kiện đa phương lớn kể từ khi lên nắm quyền, cũng là lần đầu tiên ông và lãnh đạo Nga, Trung Quốc cùng gặp nhau tại một địa điểm.

Theo KCNA, ông Kim đi cùng các quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui. Bình Nhưỡng, Bắc Kinh và Moskva không xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước bên lề sự kiện.

Tổng thống Putin đã đến Trung Quốc từ cuối tuần để dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và lễ duyệt binh ở Bắc Kinh. Trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim bên lề sự kiện "đang được xem xét".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trên tàu bọc thép tới Bắc Kinh, ngày 1/9. Ảnh: KCNA

Đức Trung (Theo AP, AFP, KCNA)