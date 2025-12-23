Ông Kim Jong-un cùng con gái dự lễ khánh thành resort trên núi

Lãnh đạo Triều Tiên đưa con gái Kim Ju-ae tới khánh thành khu nghỉ dưỡng trên núi Samjiyon, nơi được trang bị nhiều dịch vụ vui chơi giải trí.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae ngày 20/12 dự lễ khai trương khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu du lịch trên núi Samjiyon, phía bắc đất nước, hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 23/12 đưa tin.

Khu nghỉ dưỡng bao gồm khách sạn, khu vực tắm nước nóng ngoài trời, khu ăn uống và mua sắm, cùng nhà hàng đồ nướng. Ông Kim tự tay kiểm tra độ ấm của nước trong bể tắm ngoài trời cũng như độ êm của giường trong khách sạn.

Ông Kim dẫn con gái đi ngắm resort trên núi Ông Kim và con gái đi thị sát khu nghỉ dưỡng trên núi ngày 20/12. Video: AFP

Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố khu nghỉ dưỡng là minh chứng cho tiềm năng phát triển của đất nước, đại diện cho văn hóa du lịch quốc gia, đồng thời cho thấy người dân Triều Tiên "không cần phải ghen tỵ với thế giới".

KCNA không đề cập tới phí dịch vụ để tham quan nghỉ dưỡng tại đây.

"Nguồn khách mục tiêu là người nước ngoài", Peter Ward, nghiên cứu viên tại Viện Sejong ở Seoul, đánh giá, đồng thời lưu ý nơi này cũng có thể được sử dụng làm phần thưởng cho các đơn vị lao động sản xuất tiên tiến ở Triều Tiên.

Lim Eul-Chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam, nhận định Triều Tiêu có thể triển khai hoạt động du lịch theo đoàn thông qua vùng biên giới Trung Quốc, và 5 khách sạn mới khai trương đóng vai trò cơ sở lưu trú chính.

Năm ngoái, Triều Tiên đã cho phép khách du lịch Nga quay trở lại lần đầu tiên kể từ sau đại dịch, còn các công ty lữ hành phương Tây cũng được phép tổ chức tour ngắn hồi tháng 2. Hiện chưa có thông tin về việc khách du lịch Trung Quốc được quay lại Triều Tiên.

Samjiyon mang tính biểu tượng mạnh mẽ trong các chiến dịch tuyên truyền của Triều Tiên vì nằm rất gần núi Paektu (Bạch Đầu), ngọn núi cao nhất trên bán đảo, nơi sinh của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

Ngoài khai trương khu nghỉ dưỡng, ông Kim đã đi thăm một số nhà máy mới hoàn thiện trong vài tuần gần đây, trước thềm đại hội đảng Lao động Triều Tiên vào năm 2026, nơi các nhà hoạch định chính sách sẽ thảo luận về kế hoạch kinh tế cho 5 năm tới.

Kim Ju-ae là một trong ba con của ông Kim và bà Ri. Cô được cho là sinh năm 2012, là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022, khi ông Kim dẫn con gái tới thị sát bãi phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Kể từ đó, Ju-ae thường xuất hiện trên truyền thông, tháp tùng bố tới các sự kiện quan trọng, khiến nhiều người cho rằng cô là ứng viên hàng đầu kế nhiệm ông Kim.

Hồng Hạnh (Theo AFP)