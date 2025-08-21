Ông Kim Jong-un ca ngợi quân nhân 'anh hùng' tham chiến ở Nga

Ông Kim Jong-un ca ngợi những người lính Triều Tiên chiến đấu cho Nga đã thể hiện được sức mạnh quân sự trong chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk khỏi lực lượng Ukraine.

"Quân đội anh hùng của chúng ta đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất phi thường của mình. Kết quả này khẳng định danh tiếng và uy tín của quân đội Triều Tiên là quân đội hùng mạnh bậc nhất thế giới. Quân đội của chúng ta đang làm những gì phải và nên làm, trong tương lai cũng sẽ như vậy", lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói trong cuộc gặp các chỉ huy phụ trách hoạt động quân sự ở nước ngoài, khi họ về nước tham dự lễ khen thưởng.

Ông đánh giá cao công lao của họ trong việc chỉ huy các đơn vị chiến đấu tham gia chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk của Nga, nhấn mạnh đất nước đã giao cho các đơn vị này "nhiệm vụ quan trọng nhất".

Các quan chức quân đội hàng đầu tham dự cuộc gặp, trong đó có Phó tổng tham mưu trưởng Ri Chang-ho.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp các chỉ huy hoạt động quân sự ở nước ngoài ngày 20/8. Ảnh: KCNA

Nga và Triều Tiên xây dựng quan hệ bền chặt trong những năm gần đây. Lãnh đạo hai nước hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Hai tháng sau đó, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga. Triều Tiên đã cử lực lượng sang hỗ trợ Nga đẩy lùi lực lượng Ukraine và giải phóng tỉnh Kursk hồi cuối tháng 4. Tình báo Hàn Quốc nói rằng Bình Nhưỡng cử 10.000 người.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã ca ngợi "sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên".

Hồi tháng 5, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định việc gửi quân tham chiến tại Kursk là "chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em". Hồi cuối tháng 6, ông bày tỏ kính trọng đối với những binh sĩ tử trận ở Kursk, phủ cờ và đặt tay lên linh cữu.

Trong cuộc điện đàm với ông Kim ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ cảm kích "tinh thần hy sinh của quân nhân Triều Tiên", khẳng định hành động của họ thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

Huyền Lê (Theo Reuters, Yonhap)