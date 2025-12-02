Ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ người vùng lũ 10 tỷ đồng

Trong một tuần, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng các con góp 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình gây quỹ Nghĩa tình phương Nam 2025 diễn ra tại TH HCM hôm 30/11, tiếp nhận hơn 25 tỷ đồng từ doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), ủng hộ 6 tỷ đồng, trích trực tiếp từ khoản tiền mừng đám cưới của con gái ông - fashionista Tiên Nguyễn.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại chương trình "Nghĩa tình phương Nam 2025". Ảnh: NVCC

Tại sự kiện trước đó hai ngày, cả nhà "Vua hàng hiệu" quyên góp 4 tỷ đồng vào quỹ Chung một tấm lòng để hỗ trợ bà con vùng lũ khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trong đó, Tiên Nguyễn và hôn phu của cô góp hai tỷ đồng, trích từ kinh phí tổ chức lễ cưới vào ngày 7/12.

Tính riêng tuần qua, gia đình ông Hạnh Nguyễn góp đến 10 tỷ đồng. Không chỉ hỗ trợ tài chính, ông cùng vợ con lần nữa khẳng định triết lý: "thành công phải đi cùng trách nhiệm xã hội".

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, cùng con gái Tiên Nguyễn và con rể tương lai tại sự kiện hôm 28/11. Ảnh: NVCC

Nhiều năm qua, cả nhà ông Johnathan Hạnh Nguyễn triển khai loạt chương trình hỗ trợ bệnh nhi nghèo, xây nhà tình thương, tài trợ học bổng và góp hàng trăm tỷ đồng cho công tác y tế, thiết bị và vaccine trong giai đoạn cả nước chống chọi Covid-19. cho chương trình an sinh, thiện nguyện trên cả nước.

Trên một số diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người cho rằng trong bối cảnh miền Trung đang nỗ lực tái thiết sau thiên tai, khoản đóng góp 10 tỷ đồng không chỉ mang giá trị cứu trợ, mà còn lan tỏa, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

"Những nghĩa cử như vậy giúp cộng đồng tin tưởng: khi đất nước gặp khó, luôn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ", chị Thanh Thảo (phường Tân Thuận, TP HCM) bình luận trên một diễn đàn.

Cũng có mặt tại sự kiện thiện nguyện, chị Lan Chi (phường Bến Thành, TP HCM) nói xúc động mạnh khi ông Hạnh Nguyễn và con gái Tiên Nguyễn biến sự kiện riêng tư thành hành động lan tỏa cộng đồng, đúng thời điểm, hỗ trợ cấp thiết người dân vùng lũ.

Ban tổ chức "Nghĩa tình phương Nam 2025" tặng hoa tri ân ông Hạnh Nguyễn. Ảnh: NVCC

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TP HCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời. Tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản.

Hiếu Châu