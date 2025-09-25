Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng cho 200 sinh viên khó khăn

Khánh HòaÔng Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cùng gia đình trao 200 suất học bổng cho sinh viên vượt khó, hôm 19/9.

"Nâng bước tương lai" là một trong những học bổng thường niên của IPPG. Mỗi suất 5 triệu đồng, dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực, đạt thành tích tốt. Tổng giá trị học bổng một tỷ đồng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng vợ - bà Lê Hồng Thủy Tiên, con gái Thảo Tiên và con út Hiếu Nguyễn lần lượt trao học bổng cho 200 sinh viên Trường đại học tại Khánh Hòa.

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng cho sinh viên vượt khó. Ảnh: IPPG

Tại sự kiện, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói Khánh Hòa không chỉ gắn bó với chặng đường kinh doanh mà còn là nơi "chôn nhau cắt rốn" của ông. Những suất học bổng vừa mang ý nghĩa vật chất, vừa là cách ông khích lệ tinh thần, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ - những người sẽ góp phần làm giàu đẹp quê hương, đất nước.

"Không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhưng có quyền chọn cách vươn lên. Mỗi bước vượt khó bền bỉ hôm nay sẽ đặt nền móng vững chắc cho thành công ngày mai. Quê hương Khánh Hòa đang cần những người trẻ dám ước mơ, hành động và cống hiến. Tôi tin trong số các em ngồi đây, sẽ có những thầy giáo tận tâm, bác sĩ tài năng, doanh nhân xuất sắc và công dân ưu tú góp phần làm rạng danh đất nước", ông Hạnh Nguyễn nói.

Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: IPPG

Ở phần sau chương trình, ông Hạnh Nguyễn nán lại trò chuyện, động viên và chụp lưu niệm với sinh viên. Ông được khen "bắt trend", gần gũi khi tạo dáng tay chữ V chụp ảnh.

Nhiều năm qua, IPPG đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, nhất là lĩnh vực giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Điều này cũng thể hiện rõ triết lý của tập đoàn: kinh doanh gắn liền trách nhiệm cộng đồng, thành công song hành cống hiến cho cộng đồng.

Ông Hạnh Nguyễn chụp lưu niệm với sinh viên. Ảnh: IPPG

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TP HCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời. Tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản. Song song đó, ông lập học bổng, ủng hộ giáo dục - khởi nghiệp, quyên góp hàng chục tỷ đồng cho chương trình an sinh, thiện nguyện trên cả nước.

Đông Vệ