Ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận danh hiệu 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu'

Hà NộiÔng Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn IPPG, nhận danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm", ngày 2/10.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong 10 lãnh đạo doanh nghiệp nhận danh hiệu trên, trong khuôn khổ chương trình "Thương hiệu mạnh Việt Nam" lần 22, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phối hợp Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. Sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các đơn vị uy tín, tạo diễn đàn đối thoại chính sách, kết nối chính quyền - doanh nghiệp - học giả, góp phần định hình chiến lược phát triển đất nước.

Ban tổ chức đánh giá cao đóng góp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn suốt nhiều thập niên. Trong bài phát biểu, ông nói về 40 năm đồng hành công cuộc đổi mới và hội nhập, đồng thời thay mặt tập đoàn trao tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Ông cho rằng doanh nghiệp có thể thành công nhờ nắm bắt cơ hội thị trường, nhưng chỉ phát triển bền vững khi gắn kết lợi ích của mình với lợi ích cộng đồng và hạnh phúc người dân.

Đại diện ban tổ chức bắt tay, trao chứng nhận "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm" cho ông Hạnh Nguyễn. Ảnh: IPPG

Trong phần phát biểu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhấn mạnh doanh nhân Việt đã, đang, tiếp tục là lực lượng tiên phong trong quá trình hội nhập toàn cầu, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh nước nhà. Tuy nhiên, để khát vọng vươn tầm trở thành hiện thực, cộng đồng doanh nghiệp rất cần sự đồng hành, hỗ trợ, kiến tạo môi trường thuận lợi.

"Cơ chế chính sách minh bạch, ổn định và nhất quán, cải cách thể chế thực chất, giảm rào cản thủ tục, tạo môi trường thông thoáng... là nền tảng quan trọng để doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng nhau xây dựng nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh, tự chủ", ông Hạnh Nguyễn nói.

Ông Hạnh Nguyễn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: IPPG

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn có biệt danh là "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế về Việt Nam. Năm 1985, ông mở đường bay thương mại đầu tiên giữa TP HCM và Manila (Philippines), đặt nền móng cho IPPG ra đời. Tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực như bán lẻ, hàng không, bất động sản. Song song đó, ông lập học bổng, ủng hộ giáo dục - khởi nghiệp, quyên góp hàng chục tỷ đồng cho chương trình an sinh, thiện nguyện trên cả nước.

Đông Vệ