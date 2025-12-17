Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân để trình xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Theo Bộ Nội vụ, việc lấy ý kiến căn cứ tờ trình ngày 3/12 của UBND TP HCM gửi Thủ tướng, đề nghị Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn, quốc tịch Việt Nam và Mỹ). Các ý kiến góp ý được đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Danh hiệu Anh hùng Lao động là danh hiệu vinh dự Nhà nước dành cho cá nhân, tập thể có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, cá nhân được xét tặng danh hiệu này phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn như: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có tinh thần lao động sáng tạo, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; lập thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành hoặc đất nước trong thời gian từ 10 năm trở lên.

Người được xét tặng cũng cần có thành tích trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến hoặc công trình mang lại hiệu quả cao trên phạm vi toàn quốc.

Theo quy trình, sau khi lấy ý kiến nhân dân, hồ sơ sẽ được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, 74 tuổi, là cựu sinh viên Đại học Đà Lạt, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Seattle (Mỹ). Năm 1985, khi đang làm việc cho Boeing, ông trở về Việt Nam và được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao tham gia mở đường bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam sang Philippines.

Năm 1986, ông sáng lập doanh nghiệp, tiền thân của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Hiện IPPG hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ hàng miễn thuế, hàng xa xỉ, trung tâm mua sắm, khách sạn..., với 17 công ty thành viên và 18 công ty liên doanh, liên kết.

Vũ Tuân