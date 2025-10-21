Ông Joe Biden kết thúc đợt xạ trị ung thư tuyến tiền liệt

MỹCựu tổng thống Joe Biden vừa hoàn thành đợt xạ trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt thể ác tính tại một bệnh viện ở Philadelphia.

"Tôi có thể xác nhận rằng ông ấy đã hoàn thành liệu trình xạ trị", The Washington Post dẫn lời bà Kelly Scully, phát ngôn viên của ông Biden, nói hôm 20/10. Bà Scully cho hay ông Biden đã "rung chuông" tại Trung tâm Ung thư Xạ trị Penn Medicine ở Philadelphia, nơi ông điều trị trong vài tuần qua.

Rung chuông là một truyền thống tại nhiều cơ sở y tế để bệnh nhân ung thư đánh dấu việc hoàn thành một giai đoạn điều trị. Trên Instagram, con gái ông Biden, Ashley, chia sẻ một video ngắn quay cảnh cha mình rung chuông, cùng với gia đình gồm cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden và các cháu.

"Đã rung chuông! Cảm ơn các bác sĩ, y tá và nhân viên tuyệt vời tại Penn Medicine. Chúng tôi vô cùng biết ơn", bà Ashley viết. Trong một bức ảnh khác, bà chia sẻ: "Cha đã vô cùng dũng cảm trong suốt quá trình điều trị".

Ông Joe Biden được nhìn thấy tại Janssen’s Market ở thành phố Wilmington, bang Delaware, hôm 7/9. Ảnh: MEGA/GC Images

Văn phòng của ông Biden hồi tháng 5 thông báo ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt "dạng ác tính" (aggressive form)m, đã di căn đến xương. Quá trình điều trị của ông bắt đầu từ đầu năm nay bằng chế độ thuốc uống (liệu pháp hormone) và bắt đầu xạ trị vào đầu tháng này. Thời điểm đó, văn phòng của cựu tổng thống cho biết bệnh ung thư đang đáp ứng với liệu pháp, "cho phép kiểm soát hiệu quả".

Bệnh ung thư của ông Biden có điểm số Gleason 9. Hệ thống điểm Gleason là thang xếp loại mức độ bệnh ung thư tuyến tiền liệt, được tính bằng tổng điểm của hai mẫu tế bào chiếm ưu thế nhất trong khối u, mỗi mẫu được chấm điểm từ 1 đến 5. Điểm Gleason ở mức 9 đồng nghĩa đây là một trong những dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính nhất. Hiệp hội Ung thư Mỹ cho biết ung thư tuyến tiền liệt là dạng ung thư phổ biến nhất ở nam giới, cứ 8 nam giới ở Mỹ thì có một người được chẩn đoán mắc bệnh này.

Hai tuần sau khi nhận chẩn đoán, ông Biden bày tỏ sự lạc quan. "Kỳ vọng là chúng ta sẽ đánh bại được căn bệnh này", ông nói với CNN. "Nó không ở trong bất kỳ cơ quan nội tạng nào... xương của tôi vẫn chắc khỏe, nó chưa xâm nhập. Vì vậy, tôi cảm thấy ổn".

Ngoài điều trị ung thư tuyến tiền liệt, cựu tổng thống cũng trải qua phẫu thuật Mohs vào tháng trước để loại bỏ các tổn thương ung thư da trên đầu. Người phát ngôn của ông Biden từ chối bình luận về các bước điều trị tiếp theo trong tương lai. Tuy nhiên, cựu tổng thống dự kiến duy trì lịch trình làm việc. Ông sẽ có bài phát biểu tại Boston vào chủ nhật tuần này để nhận giải thưởng thành tựu trọn đời tại Viện Edward M. Kennedy và là diễn giả chính tại một sự kiện của đảng Dân chủ Nebraska vào tháng tới.

Ông Biden, hiện 83 tuổi, đối mặt với những lo ngại về sức khỏe từ khi tham gia tranh cử tổng thống năm 2024, đặc biệt sau màn tranh luận gây thất vọng trước ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 6 cùng năm. Trong cuộc kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed hồi năm ngoái, ông Biden được đánh giá "không có lo ngại gì mới" về sức khỏe và "đủ sức làm nhiệm vụ".

Con trai cả của ông Biden là Beau qua đời vì ung thư não năm 2015.

Bình Minh (Theo CNN, The Washington Post)