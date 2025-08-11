Ông Jens Lottner tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Techcombank

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) tiếp tục bổ nhiệm Tiến sĩ Jens Lottner làm Tổng giám đốc Techcombank giai đoạn 2025-2030.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 18/8 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Đây là nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp ông Jens Lottner dẫn dắt Techcombank.

CEO Techcombank có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại các tổ chức hàng đầu thế giới như McKinsey & Company, Boston Consulting Group và Ngân hàng Thương mại Siam (Thái Lan), trong đó hơn 2/3 thời gian sự nghiệp gắn bó tại châu Á.

Ông Jens Lottner. Ảnh: Techcombank

Trong giai đoạn 2020-2025, dưới sự điều hành của ông Jens Lottner và đội ngũ lãnh đạo, Techcombank đạt nhiều chỉ số tích cực. Trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 27.500 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm trước. Tổng thu nhập hoạt động 47.000 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tỷ lệ CASA đạt 40,9% với số dư kỷ lục 231.000 tỷ đồng. Quý II/2025, lợi nhuận trước thuế đạt 7.900 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Các chỉ số thương hiệu và uy tín cũng có nhiều cải thiện. Trong đó, chỉ số sức khỏe thương hiệu (BEI) dẫn đầu ngành ngân hàng Việt Nam, tăng hơn 60% trong năm 2024. Chỉ số gắn kết khách hàng (NPS) đạt 91 điểm, đứng top 2 toàn ngành. Techcombank được FiinRatings nâng mức xếp hạng tín nhiệm từ "A+" lên "AA-" với triển vọng "Ổn định" trong năm 2024. Tháng 7 vừa qua, ngân hàng cũng lọt top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất thị trường do HoSE công bố.

Song song với chiến lược kinh doanh, chiến dịch "Overseas Talent Roadshow" được ngân hàng triển khai từ năm 2022 cũng góp phần thu hút nhân sự Việt ở các thị trường như Singapore, Anh, Pháp, Mỹ, Australia... về làm việc. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường nội địa.

Nhờ hệ sinh thái tài chính số hóa được thiết kế liền mạch, xây dựng trên triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, Techcombank đã trở thành ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giành giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" do Global Finance, FinanceAsia bình chọn trong 2 năm liên tiếp 2024-2025 và được The Asian Banker vinh danh là "Ngân hàng Quản trị Tốt nhất Việt Nam". Tháng 7 vừa qua, ông Jens Lottner cũng được tổ chức này trao danh hiệu "Tổng giám đốc ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2022-2025".

"Tiếp tục dẫn dắt Techcombank là niềm vinh dự, đồng thời là áp lực khi ngân hàng đặt ra những mục tiêu lớn và tham vọng mạnh mẽ. Song, tôi tin rằng với định hướng đúng đắn, sự đồng hành của Hội đồng Quản trị và đội ngũ nhân sự, chúng tôi sẽ chinh phục những cột mốc mới, đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam", ông Jens Lottner chia sẻ.

Minh Ngọc