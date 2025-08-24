Ông Hun Sen tuyên bố đã vứt bằng tiến sĩ danh dự của Thái Lan

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nói ông không thấy tự hào về các văn bằng danh dự do đại học Thái Lan cấp và đã vứt bỏ từ lâu.

"Xin nói rõ, tôi đã vứt bỏ cả ba văn bằng do các cơ sở giáo dục Thái Lan cấp cho tôi từ lâu. Với tôi, chúng hoàn toàn vô dụng, không đáng giữ lại", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen viết trên Facebook tối 22/8, thêm rằng ông nhận ba bằng danh dự từ các đại học Thái Lan vào năm 2001, 2006 và 2019.

Ông Hun Sen lên tiếng sau khi Đại học Ramkhamhaeng ở Bangkok đầu tháng 8 thông báo thu hồi bằng tiến sĩ danh dự đã trao cho ông, với cáo buộc ông Hun Sen "khuyến khích bạo lực nhằm vào người Thái Lan" trong các cuộc đụng độ gần đây ở biên giới hai nước.

"Trí tuệ và kiến thức của tôi không đến từ Thái Lan, mà là từ chính người dân và trường học Campuchia", ông Hun Sen tiếp tục. "Nếu so sánh thời điểm các bạn trao những văn bằng này với quá trình tôi phục vụ đất nước, có thể thấy rõ chúng không đóng góp gì vào thành tựu của tôi".

Ông Hun Sen liệt kê các mốc đáng chú ý trong sự nghiệp, như làm thứ trưởng ngoại giao năm 1979, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng năm 1981 và trở thành thủ tướng năm 1985, khi ông 32 tuổi.

"Tôi cho rằng chính các bạn mới phải xấu hổ nếu xét lại cách đánh giá về năng lực của tôi khi đề nghị trao những văn bằng đó. Tôi sẽ chỉ đạo công bố thông tin này, để các bạn không quên", ông Hun Sen tiếp tục. "Xin nhắc rõ, chính các bạn chủ động mang văn bằng cùng lời ca ngợi đến trao, không phải ngược lại. Nhận hay không là quyết định của tôi, và tôi chưa bao giờ làm điều gì mù quáng".

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu tại Phnom Penh ngày 3/4. Ảnh: AFP

Năm 2001, Đại học Ramkhamhaeng trao bằng tiến sĩ danh dự khoa học chính trị cho ông Hun Sen vì đã góp phần thúc đẩy hòa bình và tình hữu nghị giữa hai nước. Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat và Đại học Krirk của Thái Lan cũng trao bằng tiến sĩ danh dự cho ông Hun Sen vào năm 2006 và 2019.

Hội đồng Đại học Ramkhamhaeng ngày 8/8 kết luận ông Hun Sen đã hành động ngược với những tiêu chí này và thông báo thu hồi bằng tiến sĩ danh dự. Đại học Bansomdejchaopraya Rajabhat và Đại học Krirk cũng đối mặt những lời kêu gọi hành động tương tự, nhưng hai trường chưa đưa ra quyết định nào.

Giao tranh Campuchia - Thái Lan bùng phát ở khu vực biên giới tranh chấp từ sáng 24/7. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong hơn 10 năm qua, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng ở cả hai bên.

Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Lãnh đạo các quân khu Thái Lan và Campuchia thống nhất không triển khai thêm hay điều chuyển lực lượng dọc biên giới để thực thi lệnh ngừng bắn.

Như Tâm (Theo Khmer Times, Bangkok Post)