Ông Hun Sen: 'Thái Lan đừng quên khách hàng là thượng đế'

Ông Hun Sen nhắc nhở Thái Lan "khách hàng là thượng đế", nhấn mạnh Campuchia mỗi năm mua hơn 5 tỷ USD hàng hóa nước này.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 17/11 cho biết con số 5 tỷ USD kim ngạch thương mại có thể khiêm tốn với Bangkok, nhưng không hề nhỏ với những người dân Thái Lan đang mất thu nhập.

Ông Hun Sen nói thêm các mặt hàng như rau củ, trái cây và các sản phẩm khác của nông dân Thái Lan xuất sang Campuchia không thể bán được và phải quay đầu, do người dân Campuchia đang tẩy chay hàng hóa Thái Lan.

"Đừng quên rằng khách hàng là thượng đế. Thị trường Campuchia và khối lượng hàng Campuchia nhập từ Thái Lan không nhỏ", ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu tại Phnom Penh ngày 3/4. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng kêu gọi người dân nước này không nên tẩy chay hàng hóa Thái Lan tới mức cực đoan. Ông nêu ví dụ một số sản phẩm sản xuất tại Campuchia, như xi măng ở tỉnh Kampot, vẫn là sản phẩm của nước này ngay cả khi thuộc sở hữu Thái Lan. Việc những nhà máy như vậy phải đóng cửa sẽ gây tổn hại cho Campuchia nhiều hơn.

Về vấn đề cửa khẩu biên giới, ông Hun Sen nhắc lại quan điểm rằng Campuchia không van xin Thái Lan mở trở lại, ngay cả khi biên giới "đóng cửa trăm năm". Ông nhấn mạnh lập trường này cần được truyền đạt rõ tới giới lãnh đạo Thái Lan để họ hiểu.

"Chính Thái Lan đã đóng cửa khẩu, nên trách nhiệm mở cửa trở lại thuộc về họ", ông Hun Sen nói, thêm rằng ông phản đối bất kỳ đề xuất nào từ các nhóm chính trị Campuchia kêu gọi mở lại biên giới.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng kêu gọi thúc đẩy sản xuất trong nước và tìm kiếm các thị trường thay thế để giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Thái Lan.

Thái Lan đóng cửa khẩu biên giới với Campuchia từ ngày 7/6 và Campuchia sau đó cũng hành động tương tự để đáp trả. Các cuộc đụng độ lẻ tẻ ở biên giới là nguyên nhân khiến hoạt động giao thương, đi lại giữa hai nước bị đình trệ.

Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia gần đây tăng nhiệt, sau khi Bangkok đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Phnom Penh, với cáo buộc đối phương tiếp tục gài mìn ở biên giới, vi phạm các điều khoản ngừng bắn.

Đấu súng bất ngờ xảy ra ở khu vực biên giới hai nước đêm 12/11 khiến một người Campuchia thiệt mạng và ba người bị thương, trong đó quân đội hai bên đều cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Ngọc Ánh (Theo Fresh News, Khmer Times, Yahoo News)