Ông Hun Sen kêu gọi trừng trị người buôn lậu hàng Thái

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen kêu gọi chính phủ quyết liệt điều tra, trừng trị những quan chức và cá nhân nhập lậu hàng hóa từ Thái Lan.

"Tôi đề nghị chính phủ và chính quyền các cấp loại bỏ mọi quan chức và thương lái đang tiếp tục buôn lậu hàng hóa Thái Lan giữa giai đoạn đóng cửa biên giới. Điều này chỉ khiến nước láng giềng xem thường chúng ta, nghĩ rằng chúng ta không thể sống thiếu hàng hóa của họ", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 8/10 tuyên bố trong bài đăng trên Facebook.

Ông Hun Sen cho hay nếu còn làm thủ tướng, ông "sẽ không cần nói nhiều mà lập tức phát lệnh bắt hoặc sa thải quan chức" tiếp tay cho hành vi buôn lậu hàng hóa qua biên giới với Thái Lan.

Ông cũng kêu gọi người dân ở các khu vực biên giới chủ động đổi tiền baht của Thái Lan sang đồng riel của Campuchia. Ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ giúp Campuchia giảm thiểu rủi ro tài chính và ngăn đồng riel trở thành điểm yếu quốc gia khi ngoại tệ bị sử dụng như công cụ chính trị.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen phát biểu tại Phnom Penh ngày 3/4. Ảnh: AFP

Ông đề nghị những người làm dịch vụ đổi tiền tuân thủ tỷ giá thị trường, tránh tình trạng hạ giá baht hoặc thổi giá riel để trục lợi, vì điều này gây thiệt hại cho người cần đổi tiền.

"Nếu các bạn yêu tổ quốc, hãy giữ những tờ tiền in hình quốc vương, quốc mẫu và quốc phụ của Campuchia trong người. Đừng mang theo tờ tiền có hình của nhà vua của đất nước đang đối xử với chúng ta như kẻ thù", ông Hun Sen viết.

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra ngày 24/7, với các cuộc tập kích lẫn nhau giữa hai bên bằng vũ khí hạng nặng. Hai nước đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 28/7, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, triển vọng về thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn mơ hồ, khi vẫn còn các đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên và hầu hết cửa khẩu giữa hai bên đã bị đóng, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới bị đình trệ.

Hiện chưa rõ lý do ông Hun Sen kêu gọi trừng trị hành vi buôn lậu hàng hóa qua biên giới Campuchia - Thái Lan. Giới chức hai nước gần đây không công bố số liệu về hoạt động này.

Tình hình thực địa ở biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp với những cuộc biểu tình ở khu vực giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia từ giữa tháng 9.

Thanh Danh (Theo Phnom Penh Post, Fresh News Asia)