Ông Hun Sen: Campuchia phải đánh trả ở biên giới với Thái Lan

Ông Hun Sen tuyên bố Campuchia đã kiềm chế và phải chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ, trong khi Thái Lan khẳng định chỉ đáp trả tương xứng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội sáng nay, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen khẳng định Campuchia đã kiên nhẫn và tôn trọng lệnh ngừng bắn, sơ tán người dân đến nơi an toàn trong hơn 24 giờ kể từ khi xung đột biên giới với Thái Lan leo thang.

"Tuy nhiên, từ tối qua đến sáng nay, chúng tôi đã phải đáp trả", ông viết, nhấn mạnh Campuchia "luôn muốn hòa bình nhưng phải đánh trả để bảo vệ lãnh thổ".

Ông Hun Sen họp bàn về căng thẳng biên giới với Thái Lan, trong ảnh công bố ngày 9/12. Ảnh: Facebook/Samdech Hun Sen of Cambodia

Ông Hun Sen cũng nhắc lại bình luận từ Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul về khả năng sử dụng vũ lực tấn công 11 cứ điểm ở biên giới. Chủ tịch Thượng viện Campuchia bày tỏ "không hiểu lãnh đạo Thái Lan đang đề cập đến những cứ điểm nào" và cho rằng cách tốt nhất để xác định là "toàn bộ lực lượng vũ trang sẽ tấn công mọi điểm mà đối phương nổ súng".

Ông cũng nhắc đến bình luận khác từ tướng lĩnh Thái Lan rằng "năng lực quốc phòng Campuchia cần bị vô hiệu hóa lâu dài". Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định Phnom Penh "sẽ không ngồi yên hay chấp nhận bị tiêu diệt theo ý muốn của bên ngoài", lưu ý rằng quân đội Campuchia giữ lợi thế về hệ thống công sự ở biên giới và có chiến thuật phản công.

Người phát ngôn Lục quân Thái Lan Winthai Suvaree cùng ngày cho biết giao tranh tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực biên giới với Campuchia, chủ yếu sử dụng vũ khí hạng nhẹ. Trong khi Thái Lan sử dụng súng cối, phía Campuchia huy động pháo phản lực phóng loạt BM-21.

Tại vị trí Prasat Khana ở tỉnh Surin, Thái Lan chưa ghi nhận thêm vụ bắn trả nào từ Campuchia, nhưng vẫn phải rà phá bom mìn trước khi tuyên bố tình hình đã ổn định hoàn toàn.

Ở tỉnh Sa Kaeo, lực lượng thuộc Quân khu 1 Thái Lan cho biết đã "giành lại" một vị trí chủ chốt tại Ban Nong Ya Kaew trong ngày 8/12. Quân đội Thái Lan cũng ghi nhận nhiều quả đạn cối và pháo rơi xuống Ban Khok Thahan, làm hư hại hai ngôi nhà. Đến 6h, lực lượng biên phòng Burapha mở chiến dịch "kiểm soát lãnh thổ" tại khu vực Ban Nong Chan.

Người dân Thái Lan tại tỉnh Buriram, gần biên giới Campuchia, được sơ tán đến khu lánh nạn ngày 8/12. Ảnh: AFP

Quân khu 2 Thái Lan sáng 9/12 cáo buộc Campuchia mở chiến dịch mới, khai hỏa trước với loạt đạn BM-21 nhắm vào 4 khu vực Sam Taet, Phoo Phee, Chong Ta Tew và Prasat Ta Khuai. Thái Lan nói họ chỉ đáp trả theo đúng quy tắc giao chiến để vô hiệu hóa mối đe dọa và bảo vệ dân thường. Bangkok nhấn mạnh sử dụng hỏa lực là tương xứng và chỉ nhằm vào vị trí quân sự của đối phương.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kêu gọi hai nước kiềm chế, duy trì đối thoại và tận dụng các cơ chế song phương hiện có. Ông bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thương vong các bên, đồng thời cảnh báo xung đột mới có nguy cơ phá vỡ những nỗ lực ổn định quan hệ song phương.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Nation, Kiripost)