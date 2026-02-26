Ông Hun Manet: Trung tâm lừa đảo hủy hoại kinh tế Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết các trung tâm lừa đảo đang phá hoại nền kinh tế và làm xấu đi hình ảnh nước này trên trường quốc tế.

"Mạng lưới lừa đảo, thứ mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang phá hủy nền kinh tế chân chính của chúng tôi. Nó đã gây tiếng xấu cho Campuchia", ông Manet ngày 25/2 trả lời hãng thông tấn AFP khi đang có chuyến công du ở Bỉ.

Theo Thủ tướng Campuchia, các trung tâm lừa đảo còn đang gây hại cho ngành du lịch và đầu tư của đất nước. "Vì thế, chúng tôi phải xử lý triệt để vấn đề này", ông nói.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong cuộc phỏng vấn ở Brussels, Bỉ, ngày 25/2. Ảnh: AFP

Campuchia đã trở thành điểm nóng của các tổ chức điều hành mạng lưới lừa đảo trị giá hàng tỷ USD, nơi tội phạm dẫn dụ người dùng Internet khắp thế giới vào các bẫy tình cảm hay bẫy đầu tư tiền ảo giả mạo.

Thủ tướng Hun Manet thừa nhận tội phạm đã gián tiếp thúc đẩy một số hoạt động kinh doanh và tạo ra việc làm trong nước, nhưng phủ nhận việc Campuchia được hưởng lợi từ đó.

"Đúng vậy, các trung tâm lừa đảo có thể mang lại một số kết quả trực tiếp đối với ngành bất động sản, đầu tư, xây dựng, hay việc mua sắm để thiết lập nên chúng", ông nói. "Nhưng phần lớn số tiền thu lợi không đến tay chính phủ Campuchia".

Các chuyên gia cho biết hiện có hàng chục trung tâm lừa đảo ở Campuchia, với khoảng 100.000 người tham gia thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, trong đó nhiều người là nạn nhân bị buôn bán, ép buộc. Ban đầu, các nhóm này chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung Quốc nhưng sau đó, họ mở rộng quy mô sang nhiều ngôn ngữ khác để vơ vét tiền của các nạn nhân trên khắp thế giới.

Một báo cáo năm 2024 từ Viện Hòa bình Mỹ ước tính lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia lên tới hơn 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương 50% GDP của nước này.

"Nhiều người cho rằng GDP của Campuchia phụ thuộc vào lừa đảo. Không phải vậy. Chúng tôi dựa vào các ngành kinh tế minh bạch như du lịch, sản xuất và những lĩnh vực khác", Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh.

Năm ngoái, hàng nghìn người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia để hồi hương sau chiến dịch truy quét quy mô lớn. Cuộc truy quét này đã giúp bắt được Chen Zhi, người bị cáo buộc là ông trùm mạng lưới lừa đảo, từng được xem là doanh nhân nổi tiếng ở Campuchia.

"Chúng tôi không hề biết ông ta là kẻ cầm đầu", Thủ tướng Hun Manet nói. Theo lời ông, việc kiểm tra lý lịch không cho thấy dấu hiệu khả nghi nào về Chen, đồng thời lưu ý rằng tập đoàn Prince Group của Chen, thực thể bị chính quyền Mỹ cáo buộc là vỏ bọc của đế chế lừa đảo, vốn có mặt tại nhiều quốc gia, không chỉ riêng Campuchia.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, nơi được cho là một trong những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Chosun

Các công tố viên Mỹ cho biết từ khoảng năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng hợp pháp.

Trước khi các cáo buộc được đưa ra, đối với Campuchia, Chen "chỉ là một doanh nhân có đóng góp cho nền kinh tế", ông Manet nói. Thủ tướng thêm rằng Campuchia không biết về những hoạt động mờ ám của Prince Group, khẳng định cơ quan chức năng đã hành động ngay lập tức khi nắm được thông tin về các cáo buộc sai phạm.

Vũ Hoàng (Theo AFP)