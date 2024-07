'Ông hoàng phim kinh dị' M. Night Shyamalan tái xuất

Đạo diễn gốc Ấn Độ M. Night Shyamalan, được coi là thiên tài phim kinh dị, sắp ra mắt phim "Trap" về tên sát nhân bị cảnh sát phục kích.

Trailer 'Trap' của M. Night Shyamalan Trailer "Trap" của M. Night Shyamalan, dự kiến ra mắt trong nước ngày 9/8. Video: Warner Bros. Vietnam

Trailer phát hành hôm 1/7 mở đầu với khung cảnh concert của ca sĩ Lady Raven (Saleka Shyamalan đóng), quy tụ 30.000 người hâm mộ, trong đó có Cooper (Josh Hartnett thủ vai) và con gái. Tuy nhiên, ngay sau đó, buổi hòa nhạc bị cảnh sát bao vây vì nghi ngờ có sự xuất hiện của sát nhân giết người hàng loạt tên là Đồ Tể.

Đoạn video tiết lộ Cooper là đối tượng cảnh sát đang nhắm đến, còn show nhạc thực chất là cái bẫy để bắt hắn. Hàng loạt phân cảnh cho thấy cách Cooper đối phó với FBI, đồng thời che giấu thân phận với con gái, người luôn tin tưởng cha mình là người tử tế.

Nguồn tin của chuyên trang điện ảnh World of Reel cho biết nút thắt duy nhất của tác phẩm đã được tiết lộ trong đoạn giới thiệu. "Đây chủ yếu là bộ phim kinh dị mèo vờn chuột", trang này viết.

Josh Hartnett - 46 tuổi, được biết đến qua các phim "Halloween H20: 20 Years Later" (1998), "The Faculty" (1998) và "Trân Châu Cảng" (2001) - trong phim "Trap". Dàn diễn viên còn có Ariel Donoghue, Hayley Mills và Alison Pill. Ảnh: Warner Bros.

Trap là dự án mới nhất của M.Night Shyamalan kể từ Knock at the Cabin (2023). Đạo diễn 54 tuổi, sinh tại Ấn Độ, lớn lên ở khu ngoại ô Penn Valley, thành phố Philadelphia (Mỹ). Niềm đam mê làm phim của anh đến rất sớm khi được tặng một chiếc máy quay phim 8mm lúc tám tuổi. Bước vào tuổi thiếu niên, M. Night Shyamalan bắt đầu định hướng sự nghiệp khi thần tượng đạo diễn Steven Spielberg. Ở tuổi 22, anh cho ra mắt Praying with Danger, bộ phim tâm lý được thực hiện bằng số tiền vay của gia đình và bạn bè.

Đạo diễn M. Night Shyamalan. Ảnh: The Global Indian

Khởi đầu bằng một bộ phim tâm lý nhưng phong cách chủ đạo của M. Night Shyamalan lại là huyền bí và siêu nhiên. Bộ phim nổi bật nhất mang phong cách này là The Sixth Sense, được đề cử tới sáu giải Oscar trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Ngoài The Sixth Sense, phong cách làm phim của M. Night Shyamalan còn thể hiện nổi bật ở các bộ phim như Signs, The Village, The Happening hay Devil. Gần đây nhất, anh giữ vai trò nhà sản xuất cho phim kinh dị đầu tay của con gái Ishana Night Shyamalan - The Watchers (2024).

Quế Chi