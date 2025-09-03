Ông Hoàng Minh Sơn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 3/9.

Ông Hoàng Minh Sơn 56 tuổi, quê Hưng Yên, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức, năm 1998. Năm 2006, ông được phong hàm phó giáo sư.

Là giảng viên khoa Điện, ông Sơn sau đó trải qua nhiều vị trí như Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội và ngày 6/8/2020 là Chủ tịch Hội đồng trường. Sau đó hai tháng, ông được Thủ tướng bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại đây, ông được giao phụ trách giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; quản lý văn bằng, chứng chỉ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công...

Ông Hoàng Minh Sơn trong một lần trả lời phỏng vấn tháng 4/2025. Ảnh: Trần Hiệp

Đại học Quốc gia Hà Nội được Chính phủ thành lập năm 1993, gồm 12 trường và một khoa thành viên, quy mô đào tạo hiện nay khoảng hơn 40.000 sinh viên bậc đại học.

Lệ Nguyễn