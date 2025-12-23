Ông Hồ Nam Tiến làm Chủ tịch LPBank

LPBank công bố ông Hồ Nam Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Đức Thụy từ nhiệm vì lý do cá nhân, đồng thời nâng room ngoại lên tối đa 30%, sáng 23/12.

Đơn xin từ nhiệm của ông Thụy được các cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường của LPBank, ngày 23/12. Người thay thế ông Thụy là ông Hồ Nam Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ngoài ông Nguyễn Đức Thụy, ông Nguyễn Văn Thùy - em trai ông Thụy - cũng nộp đơn từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT LPBank với lý do tương tự. Ông Thùy sinh năm 1981.

Như vậy, HĐQT ngân hàng này còn 5 người gồm các ông Hồ Nam Tiến, Bùi Thái Hà, Phạm Phú Khôi, Huỳnh Ngọc Huy và bà Vương Thị Huyền.

Lãnh đạo ngân hàng tại đại hội. Ảnh: LPBank

Đại hội cổ đông bất thường của ngân hàng còn công bố điều chỉnh room ngoại từ 5% lên tối đa 30%. Theo đơn vị điều chỉnh lần này là bước đi phù hợp với định hướng chủ động hội nhập, nhằm thu hút các nguồn lực chất lượng cao về tài chính, công nghệ và quản trị, hỗ trợ hiệu quả cho chiến lược phát triển trung - dài hạn.

Đại hội ủy quyền cho hội đồng quản trị chủ động làm việc với các nhà đầu tư chiến lược, nghiên cứu phương án phân bổ tỷ lệ sở hữu phù hợp, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu lợi ích của ngân hàng cũng như cổ đông.

Bên cạnh nới room, cổ đông cũng biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ. Các điều chỉnh tập trung vào việc chuẩn hóa thuật ngữ, bổ sung quy định về ngôn ngữ biên bản và hình thức biểu quyết nhằm đảm bảo sự đồng bộ với Luật Doanh nghiệp cũng như các quy định mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước.

Ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng tại đại hội. Ảnh: LPBank

LPBank tiền thân là ngân hàng Bưu điện Liên Việt, được thành lập vào tháng 3/2008. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhà băng này lãi trước thuế 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản LPBank đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và gấp đôi sau 4 năm. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Ngân hàng cho biết hướng tới mục tiêu dùng công nghệ hiện đại, quản trị chuẩn mực và sức mạnh tài chính làm trụ cột, tạo cạnh tranh trên thị trường.

Trọng Hiếu - Hoàng Đan