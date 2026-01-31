Ông Guterres cảnh báo Liên Hợp Quốc 'cận kề sụp đổ tài chính'

Tổng thư ký Guterres cảnh báo các nước thành viên rằng Liên Hợp Quốc đang cận kề nguy cơ "sụp đổ tài chính" vì thiếu ngân sách.

"Cuộc khủng hoảng đang trở nên trầm trọng hơn, đe dọa việc triển khai các chương trình và làm gia tăng nguy cơ sụp đổ tài chính. Tình hình sẽ còn xấu đi trong tương lai gần", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres viết trong thư gửi các đại sứ đề ngày 28/1.

Ông Guterres cảnh báo rằng Liên Hợp Quốc có thể cạn kiệt tiền mặt vào tháng 7, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên thanh toán đầy đủ những khoản đóng góp. "Tất cả thành viên cần thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn và đầy đủ, hoặc phải cải tổ quy tắc tài chính căn bản để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ tài chính cận kề", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc viết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại New York, Mỹ ngày 29/1. Ảnh: Reuters

Liên Hợp Quốc thành lập năm 1945 với nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy nhân quyền, phát triển kinh tế - xã hội và điều phối hoạt động nhân đạo. Tổ chức hiện có 193 quốc gia thành viên. Theo quy định của Liên Hợp Quốc, các nước sẽ đóng góp tài chính tùy theo quy mô kinh tế của mình. Mỹ và Trung Quốc lần lượt chiếm 22% và 20% ngân sách tổ chức này.

Liên Hợp Quốc từ lâu đã gặp khó khăn về ngân sách, do một số quốc gia thành viên không đóng đủ hoặc đóng chậm các khoản bắt buộc. Đến cuối năm 2025, tổng số tiền phí chưa thanh toán đã lên mức kỷ lục 1,57 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ gần đây đã cắt giảm tài trợ cho nhiều cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, từ chối thực hiện các khoản đóng góp bắt buộc cho ngân sách thường xuyên cũng như ngân sách gìn giữ hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả Liên Hợp Quốc là tổ chức có "tiềm năng lớn", nhưng chưa phát huy được vai trò.

Tổng thư ký Guterres năm ngoái đã thành lập đội chuyên trách, tên gọi UN80, để tìm cách cắt giảm chi phí, cải thiện hiệu quả hoạt động. Các quốc gia thành viên sau đó đã nhất trí cắt giảm khoảng 7% ngân sách cho năm 2026, xuống còn 3,45 tỷ USD.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)