Ông Duterte 'bị suy giảm nhận thức' trước phiên xử của ICC

Các luật sư của cựu tổng thống Philippines nói ông Duterte mắc chứng suy giảm nhận thức, đề nghị ICC hoãn xét xử vô thời hạn.

Nicholas Kaufman, thành viên nhóm luật sư của cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, hôm 11/9 gửi thông báo đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho biết thân chủ của mình đang mắc chứng suy giảm nhận thức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng di chuyển và sinh hoạt hàng ngày.

Trong tài liệu dài 13 trang gửi Phòng Tiền xét xử I của ICC, luật sư Kaufman khẳng định ông Duterte không đủ sức khỏe để tham gia xét xử, đề nghị tòa hoãn vô thời hạn toàn bộ quy trình pháp lý trong vụ án.

Luật sư cho biết cựu tổng thống Philippines không thể ghi nhớ sự kiện, địa điểm, thậm chí cả các thành viên gia đình thân cận và đội ngũ bào chữa, khiến ông Duterte "không thể hiểu đầy đủ bản chất cũng như hệ quả của các thủ tục tố tụng".

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Quezon ngày 13/11/2024. Ảnh: Reuters

Kaufman nhấn mạnh tình trạng này không có khả năng cải thiện và ông Duterte không thể đóng góp vào quá trình bảo vệ bản thân. "Ông ấy không thể hiểu lý do mình bị giam giữ hay đưa ra các quyết định dựa trên nhận thức cơ bản về tiến trình tố tụng", Kaufman viết, nhấn mạnh sức khỏe của cựu tổng thống Philippines không đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu để ra hầu tòa.

Ông Duterte, 80 tuổi, đang đối mặt với các cáo buộc về tội ác chống lại loài người do chiến dịch trấn áp ma túy gây tranh cãi khi còn tại nhiệm. Chiến dịch này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền, vì số người thiệt mạng quá lớn.

ICC trước đó đã hoãn phiên điều trần xác nhận cáo buộc với Duterte, vốn dự kiến diễn ra cuối tháng 9, để xem xét yêu cầu của nhóm bào chữa. Chưa rõ khi nào tòa sẽ đưa ra phán quyết về phiên xét xử, do nhiều chi tiết trong hồ sơ y tế đã được bôi đen vì lý do nhạy cảm.

Ông Duterte luôn phủ nhận tính hợp pháp của vụ bắt giữ, gọi đây là hành động "bắt cóc". Tuyên bố một bị cáo không đủ năng lực hầu tòa rất hiếm xảy ra ở các tòa án quốc tế, ngay cả với những người cao tuổi.

Năm 2023, Tòa án xét xử tội ác chiến tranh của Liên Hợp Quốc từng tuyên bố nghi phạm diệt chủng Rwanda Felicien Kabuga bị mất trí nhớ và không đủ khả năng hầu tòa. Tuy nhiên, Kabuga vẫn bị giam giữ trong cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Hà Lan vì không quốc gia nào đồng ý tiếp nhận.

Thanh Danh (Theo Reuters, Inquirer)