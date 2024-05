Ông Dương Văn Thái, Mai Tiến Dũng bị đề nghị khai trừ Đảng

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ khỏi Đảng Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Ngày 14/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, đánh giá vi phạm của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước; nguyên Bí thư huyện ủy Lương Tài, Bắc Ninh Lê Tuấn Hồng; nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai Hồ Văn Điềm.

Những cán bộ này bị đánh giá đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Họ còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái lúc đương nhiệm. Ảnh: Gia Chính

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Các vi phạm xảy ra khi tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC, "hệ sinh thái" AIC, Tập đoàn FLC và tại một số dự án sử dụng đất, "gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản Nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương".

Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai trừ ra khỏi Đảng với ông Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng. Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Khước, Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điềm.

Bộ Chính trị, Ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Ông Phạm Thái Hà, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội khi đương nhiệm. Ảnh: Quochoi

Ông Mai Tiến Dũng trước đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dũng bị cáo buộc có sai phạm liên quan một dự án tại tỉnh Lâm Đồng song các hành vi cụ thể chưa được công bố.

Ông Mai Tiến Dũng, 65 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11, 12; từng làm Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 4/2021, ông nghỉ theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngày 1/5, ông Dương Văn Thái bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan vụ án tại Tập đoàn Thuận An. Cùng vụ án, công an bắt ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội, với cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Thái, 54 tuổi, từng là Trưởng Chi cục thuế thị xã Bắc Giang; Phó chủ tịch, Chủ tịch thành phố Bắc Giang; Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ tháng 10/2020.

Ông Thái là Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm thứ 6 bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020-2025. Người gần nhất là bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị khai trừ Đảng sau khi bị bắt với cáo buộc Nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế, Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông có nhiều năm làm thư ký, trợ lý cho ông Vương Đình Huệ từ lúc ông Huệ còn là Tổng Kiểm toán Nhà nước cho đến khi làm Phó thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội.

Phạm Dự