Ông Dương Anh Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM

Ông Dương Anh Đức, từng giữ vị trí Phó chủ tịch UBND TP HCM, Bí thư quận 1 (cũ) được Ban Thường vụ Thành ủy phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận.

Quyết định bổ nhiệm ông Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trao tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 3, sáng 25/8. Ông Đức giữ vị trí này thay ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND thành phố.

Ông Dương Anh Đức (thứ 2 từ phải sang) nhận quyết định nhiệm vụ mới từ Ban Thường vụ Thành uỷ TP HCM, ngày 25/8. Ảnh: An Phương

Ông Đức 57 tuổi, quê Đà Nẵng, trình độ Phó giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học. Ông đầu gắn bó với thành phố từ năm 1990 với các hoạt động chủ yếu trong ngành giáo dục. Ông từng làm Hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin; Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Tháng 7/2017, ông làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM. Gần ba năm sau, ông giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố, đảm nhiệm chức vụ này tới tháng 5/2024 chuyển qua vị trí Bí thư Quận ủy quận 1 cũ.

Ngày 1/7, sau khi sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ông Đức giữ chức Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Ông Đức nhận nhiệm vụ trưởng ban trong bối cảnh cơ quan này đang chủ trì thực hiện những bước cuối cùng của đề án sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí thành phố.

Báo chí thành phố có quy mô lớn nhất trong các địa phương về số cơ quan, nhân sự hoạt động. Ngoài 4 báo, đài của hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu vừa được sáp nhập, địa bàn có các cơ quan báo chí thuộc UBND thành phố và Thành ủy, Thành đoàn, tổ chức tôn giáo với số lượng 19 đơn vị với hơn 3.000 nhân sự.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP HCM thành lập ngày 3/2/2025 trên cơ sở hợp nhất hai ban Tuyên giáo, Dân vận. Đây là cơ quan tham mưu của Thành ủy TP HCM về chính trị, tư tưởng, chỉ đạo công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách lớn, phổ biến giáo dục, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản. Ban cũng tham mưu giải quyết vấn đề dân sinh, chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo...

Lê Tuyết