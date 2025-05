Ông Donald Trump muốn áp thuế 100% lên phim sản xuất ngoài nước Mỹ

Tổng thống Donald Trump yêu cầu áp thuế 100% lên phim sản xuất bên ngoài nước Mỹ để cứu Hollywood "đang chết".

Trên Truth Social ngày 4/5 (5/5, giờ Hà Nội), ông Trump viết: "Nền công nghiệp điện ảnh Mỹ đang chết rất nhanh. Các quốc gia khác đưa ra đủ loại ưu đãi để thu hút giới làm phim và hãng phim của chúng ta rời nước Mỹ. Hollywood và nhiều khu vực trong nước đang bị thiệt hại nghiêm trọng. Đây là nỗ lực chung có tính toán của các quốc gia khác, do đó là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngoài ra, đây còn là chiến dịch truyền thông và tuyên truyền. Vì vậy, tôi ủy quyền Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ ngay lập tức thực thi quá trình áp đặt thuế quan 100% đối với bất kỳ bộ phim nào nhập khẩu vào đất nước của chúng ta, mà được sản xuất ở nước ngoài. Chúng ta muốn phim được sản xuất ở ngay tại Mỹ, một lần nữa!".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại trường Đại học Alabama hôm 1/5. Ảnh: AP

Yêu cầu của Tổng thống Mỹ được Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick hưởng ứng. Trên X, ông Lutnick cho biết đang triển khai thực hiện lệnh của ông Trump. Ngày 5/5, giới chức trách tại New Zealand và Australia phản hồi tuyên bố của ông Trump, khẳng định sẽ bảo vệ ngành điện ảnh nước họ. Một số dự án siêu anh hùng của Marvel từng được quay ở Australia, trong khi New Zealand là bối cảnh của loạt phim The Lord of the Rings.

Theo Reuters, hiện không rõ mức thuế này được áp dụng cho cả các bộ phim chiếu trên dịch vụ trực tuyến hay chỉ với tác phẩm chiếu rạp, cũng như thuế sẽ được tính dựa trên chi phí sản xuất hay doanh thu phòng vé. Tối 4/5, các nhà lãnh đạo Hollywood cố gắng làm rõ những vấn đề trên. Đến nay, Hiệp hội điện ảnh Mỹ - đại diện các hãng phim - chưa đưa ra quan điểm.

Hãng tin cho biết những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất ưu tiên chọn quay phim tại những địa điểm có ưu đãi về thuế giúp tiết kiệm chi phí. Hiện nhiều hãng lớn như Walt Disney, Netflix, và Universal Pictures đều quay phim tại Canada và Anh.

Hollywood đối mặt tình trạng vắng bóng các dự án điện ảnh được sản xuất tại đây. Ảnh: Reuters

Theo tổ chức Film LA, các hoạt động sản xuất phim và chương trình truyền hình tại Los Angeles - thủ phủ của Hollywood - giảm gần 40% trong vòng một thập niên qua. Trong khi đó, nhiều chính phủ trên thế giới tăng cường các khoản tín dụng và hoàn tiền mặt để thu hút các đoàn làm phim, giành lấy thị phần lớn hơn trong khoản 248 tỷ USD - số tiền công ty nghiên cứu thị trường Ampere Analysis dự đoán sẽ được chi trên toàn cầu cho việc sản xuất nội dung năm nay.

Phương Thảo (theo Reuters, Guardian)