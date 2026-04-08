Ông Đôn Tuấn Phong làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Đôn Tuấn Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, được Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Quyết định bổ nhiệm được Thủ tướng ký ngày 8/4.

Ông Đôn Tuấn Phong 56 tuổi, quê Hà Nội; trình độ tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Quy hoạch phát triển, cử nhân tiếng Anh; đại biểu Quốc hội ba khóa 14, 15 và 16.

Sau khi tốt nghiệp cao học tại Đại học Bradford (Anh) năm 1998, ông về nước công tác tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trải qua các vị trí chuyên viên, Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân; sau đó giữ các chức vụ Phó tổng thư ký, Phó chủ tịch chuyên trách, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Từ tháng 8/2019, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đến năm 2021 giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban này. Tháng 3/2025, khi Ủy ban Đối ngoại sáp nhập với Ủy ban Quốc phòng và An ninh, ông được phân công làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Chính phủ, Thủ tướng, có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung; theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác; thẩm tra, rà soát hồ sơ các đề án, dự thảo trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là ông Đặng Xuân Phong. 5 Phó chủ nhiệm gồm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, ông Phạm Mạnh Cường, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Đôn Tuấn Phong và bà Mai Thị Thu Vân.

Vũ Tuân